Spendable Stuttgarter Bürger haben’s möglich gemacht: Am Charlottenplatz steht seit dieser Woche ein neues Open Piano. Am Mittwochabend wurde es eingespielt und besungen.
03.12.2025 - 21:25 Uhr
um Klavierspielen in die Unterführung – wo gibt’s denn so was? In Stuttgart, an der Stadtbahnhaltestelle am Charlottenplatz! Und dank der finanziellen Rettungstat von Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern gibt’s das auch weiterhin: die Rede ist von dem inzwischen stadtbekannten Open Piano. Ein Klavier für alle.