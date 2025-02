Windkraft im Herrenberger Spitalwald, ja oder nein? Am 13. Juli wird gewählt.

Ulrich Stolte 20.02.2025 - 06:10 Uhr

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Thema Windkraft in Herrenberg haben es geschafft. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sie mehr als 2600 Unterschriften zusammen gebracht, also mehr als die geforderten zehn Prozent aller wahlberechtigten Bürger der Stadt Herrenberg. Damit muss der Gemeinderat einen Bürgerentscheid zu den Windrädern im Spitalwald zustimmen, und das hat er in der Sitzung am Dienstagabend auch getan. Wenn auch zähneknirschend.