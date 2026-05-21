Bürgermeister in Hildrizhausen So geht es Jan Thoma nach seinem Wahlerfolg
Was macht ein frisch gewählter Bürgermeister kurz nach seinem Wahlsieg? Er geht zurück zur Arbeit – wo seine Kollegen schon mit einer Konfettikanone warten.
Was macht ein frisch gewählter Bürgermeister kurz nach seinem Wahlsieg? Er geht zurück zur Arbeit – wo seine Kollegen schon mit einer Konfettikanone warten.
So ganz ist die Realität noch nicht eingesunken bei dem frisch gewählten Bürgermeister Hildrizhausens, Jan Thoma. Der 32-Jährige ist am Sonntag mit überwältigenden 94,2 Prozent im ersten Wahlgang zum Schultes der 3600 Einwohner zählenden Schönbuchgemeinde gewählt worden. Seine Gegenkandidatin Isabella Weinhardt mit 5,1 Prozent hatte er dabei deutlich hinter sich gelassen.