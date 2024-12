Der parteilose 43-Jährige ist derzeit Erster Beigeordneter Remshaldens. Die Wahl des Bürgermeisters von Korb findet im Februar statt.

anc 05.12.2024 - 16:49 Uhr

Wenn am 23. Februar die vorgezogene Bundestagswahl stattfindet, müssen Bürgerinnen und Bürger in Korb gleich zwei Mal Kreuzchen setzen, denn an dem Tag steht in der Kommune auch die Bürgermeisterwahl an. Der langjährige, noch amtierende, Bürgermeister Jochen Müller hatte im Juni kund getan, dass er nach dem Ende seiner vierten Amtszeit im Jahr 2025 kein weiteres Mal kandidieren werde.