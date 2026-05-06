Eigentlich will er nur seine Adresse ändern. Wie Leo XIV. nach seinem Umzug nach Rom an der Bürokratie und an einem irdischen Problem fast gescheitert wäre.
06.05.2026 - 15:29 Uhr
Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt, sagt Jesus im Markusevangelium. Doch da ahnte er wohl noch nichts von den strengen Vorgaben von Bürokratie und Datenschutz, die es 2000 Jahre später einmal geben würde. So ist jüngst auch Gottes Stellvertreter auf Erden bei einer recht irdischen Aufgabe an seine Grenzen gestoßen.