Bundesagentur für Arbeit: Zu viele Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz

Die Lage am Ausbildungsmarkt stellt sich sehr widersprüchlich dar: Die Zahl der unversorgten Bewerber ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg erneut deutlich gestiegen – fatal in Zeiten von Fachkräftemangel. Zugleich gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen. Wie können die Interessen miteinander verbunden werden? Dazu ein Überblick.

Wie groß ist die Lücke zwischen Berufsausbildungsstellen und Bewerbern?

Aktuell registriert die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Baden-Württemberg 51 983 Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz – 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig wurden 71 096 Berufsausbildungsstellen angeboten, somit 5,0 Prozent weniger als noch 2024.

Trotz der Auswirkungen der Wirtschaftskrise spielen typische Industrieberufe weiterhin eine wichtige Rolle auf dem Ausbildungsmarkt – zumal Industriebetriebe ihre Ausbildungsstellen zu einem wesentlich höheren Anteil der BA melden als Betriebe anderer Wirtschaftszweige. In vielen Handwerksberufen (etwa Bauberufe, Herstellung Lebensmittel), im Handel/Verkauf, Hotel- und Gaststätten, Logistik, aber auch in einzelnen technischen Berufen (wie Maschinenbau, Mechatronik) gibt es vergleichsweise viele offene Ausbildungsstellen und wenig Bewerber.

In Maschinenbau-/Betriebstechnik-Berufen ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen (minus 8,7 Prozent) zurückgegangen; gleichzeitig wollen auch weniger junge Menschen einen Maschinenbauberuf erlernen als noch vor einem Jahr (minus 11,3 Prozent). Zuletzt waren noch 745 Ausbildungsstellen unbesetzt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Mechatronik/Automatisierungstechnik.

Warum gibt es so viele noch nicht versorgten Bewerberinnen und Bewerber?

Die Zahl der unversorgten Bewerber in Baden-Württemberg, also der jungen Menschen, die zum 1. September keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und noch auf der Suche sind, liegt bei 10 758. Das ist ein Plus von 1788 oder 19,9 Prozent gegenüber 2024. Demnach bleibt das Potenzial vieler junger Menschen bisher ungenutzt; den Betroffenen droht statt eines Einstieg in die Ausbildung erst einmal die Arbeitslosigkeit.

Doch ist nichts verloren, denn es gibt noch 21 130 unbesetzte Ausbildungsstellen. Rein rechnerisch kann jeder unversorgte Bewerber zwischen zwei offenen Ausbildungsstellen auswählen. „Die Chancen junger Menschen auf einen Ausbildungsplatz sind weiterhin gut“, betont Martina Musati, die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit. „Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen 74 Bewerberinnen und Bewerber“. Dieses Überangebot an freien Plätzen gelte für alle 19 Agenturbezirke im Land.

Dass seit zwei Jahren die Zahl der Bewerber zunehme, die im September noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben, hat diverse Gründe. So passen die regionalen Angebote an Ausbildungsplätzen sowie die Wünsche und Qualifikationen der Bewerber nicht immer zueinander. Oder aber die Anforderungen an den Ausbildungsplatz kollidieren mit einer unzureichenden schulischen Qualifikation oder mangelndem Leistungsvermögen. Beispielsweise setzt ein Betrieb einen mittleren Bildungsabschluss voraus, während die Bewerber überwiegend Hauptschulabschluss haben.

Wo liegen die Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Bewerbern?

Die Zahl der deutschen Bewerber ist um 2,4 Prozent – konkret um 939 – im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der ausländischen Bewerber um fast 15 Prozent (exakt um 1828) gestiegen – vor allem von jungen Menschen mit Fluchterfahrung. Das Ausbildungsgeschehen wird somit eher von ausländischen Bewerbern getragen; ansonsten wäre es rückläufig.

Gleichzeitig sind ausländische Bewerber bei den „Unversorgten“ überrepräsentiert: 3613 Bewerber mit ausländischem Pass haben noch keinen Ausbildungsplatz gefunden – ein Plus von 29,6 Prozent (absolut 826) im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier bleibe Potenzial liegen, moniert die BA, die die Arbeitgeber daher mit Nachdruck ermuntert, auch nicht in Deutschland geborenen Jugendlichen eine Chance zu geben.

Damit ausländische Bewerber stärker zum Zuge kommen, braucht es Veränderungen. Aktuell zeige sich ein verstärkter Handlungsbedarf bei den Sprachkenntnissen, der engeren Begleitung der Jugendlichen sowie dem stärkeren Einbeziehen der Eltern, so Musati. Die Bundesagentur erhalte Rückmeldungen, dass junge Menschen mit Fluchterfahrung die Schule mitunter ohne das Sprachniveau B1 verlassen. „Gute Sprachkenntnisse sind aber für eine Ausbildung unerlässlich“, mahnt die Regionalchefin. „Besonders für Jugendliche, die die Schulpflicht bereits erfüllt haben, brauchen wir ausreichend Sprachangebote vor und teilweise auch während der Ausbildung.“

Welche Instrumente stehen der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung?

Ein zentraler Hebel ist die Assistierte Ausbildung. Die BA wirbt bei den Arbeitgebern dafür, das Instrument häufiger zu nutzen, das den Angaben zufolge bislang nur sieben Prozent der Betriebe kennen. Gemeint ist, dass Ausbildungsbegleiter des Jobcenters oder eines Bildungsträgers dem Betrieb und dem Azubi als feste Koordinatoren zur Verfügung stehen. „Mir ist wichtig, dass wir die jungen Menschen so lange begleiten, bis sie eine gesicherte berufliche Anschlussperspektive gefunden haben“, betont Musati.

Allerdings setzt die Assistierte Ausbildung erst nach der Schule an. Eine weitere Option ist die Berufseinstiegsbegleitung – für Schüler mit Unterstützungsbedarf beim Erreichen des Schulabschlusses sowie beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung. Allerdings hat sich – von der BA mit Skepsis verfolgt – das dafür zuständige Kultusministerium aus der Kofinanzierung verabschiedet, obwohl Wirtschaftsverbände seit Längerem die mangelnden grundlegenden Kompetenzen von Bewerbern beklagen. „Die Berufseinstiegsbegleitung stand nur an etwa elf Prozent der in Frage kommenden Schulen mit finanzkräftigen Drittmittelgebern zur Verfügung und kam somit nur einem geringen Teil der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf zugute“, begründet ein Ministeriumssprecher den Rückzug. „Zudem konnte die Wirksamkeit der Maßnahme nicht valide beantwortet werden.“

Wichtig sei ein Gesamtkonzept, das flächendeckend wirke, sagt er. Hier beteilige sich die Bundesagentur für Arbeit weiterhin mit 50 Prozent an den Kosten für die Berufseinstiegsbegleitung, sofern die restlichen 50 Prozent durch andere Beteiligte – etwa die kommunale Seite, Vereine oder Stiftungen – übernommen werden. Im Jahr 2022 hatte das Ministerium für die Einstiegsbegleitung noch rund zwei Millionen Euro veranschlagt, 2023 rund 1,4 Millionen Euro und rund 400 000 Euro im Jahr 2024. Dass sich nun eine Lücke bei der Unterstützung junger Menschen auftut, wird verneint, weil die Assistierte Ausbildung schon vor einer Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung beantragt werden könne, um bei der Suche, Bewerbung oder Orientierung zu unterstützen.

Bedeutender erscheint es dem Kultusministerium, den Sprung in den Job durch eine Stärkung der Beruflichen Orientierung zu erleichtern. Dieser von der Wirtschaft vielfach geforderte Weg wird noch ausgebaut.