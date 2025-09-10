Bundesagentur für Arbeit Zu viele Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz
Die Wirtschaftsschwäche führt zu einem deutlichen Rückgang bei den gemeldeten Ausbildungsstellen in Baden-Württemberg. Unversorgte junge Menschen haben noch Chancen.
Die Lage am Ausbildungsmarkt stellt sich sehr widersprüchlich dar: Die Zahl der unversorgten Bewerber ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg erneut deutlich gestiegen – fatal in Zeiten von Fachkräftemangel. Zugleich gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen. Wie können die Interessen miteinander verbunden werden? Dazu ein Überblick.