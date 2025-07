Das Geldhaus will sein Filialnetz konsolidieren. Der bisherige Standort in der City ist aus logistischen Gründen nicht haltbar. Ein Fläche scheint gefunden.

Die Deutsche Bundesbank ist bei ihrer Suche nach einem bis zu 45 000 Quadratmeter großen Grundstück in der Landeshauptstadt womöglich fündig geworden. Mit einem Neubau will sie drei bisherige Standorte in Baden-Württemberg zentralisieren und sich von ihrer logistisch schwierigen Innenstadtlage im eigenen Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße verabschieden. Die Banker suchen eine Fläche mit guter Anbindung an Hauptverkehrsachsen, um Banken und Unternehmen im Radius von rund 75 Kilometern mit Bargeld versorgen zu können.