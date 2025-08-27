Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg sind am Ende, und das als amtierender Meister. Nun herrscht Frust – ein Rückschlag für den Frauenhandball und die Sportregion Stuttgart.
27.08.2025 - 11:26 Uhr
Kurz vor dem Start der Handball-Bundesliga-Saison der Frauen wurde es am Dienstag offiziell: Nach langem Hin und Her muss der amtierende deutsche Meister den Spielbetrieb für die kommende Saison absagen. Grund sind die finanziellen Schwierigkeiten der HB Ludwigsburg – verursacht durch den teilweisen Rückzug des Hauptsponsors Olymp.