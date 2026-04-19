Der FC Bayern München ist Meister – mal wieder. Der VfB Stuttgart konnte die vorzeitige Feier des Rekordmeisters nicht verhindern und musste sich 4:2 geschlagen geben.

red/SID 19.04.2026 - 19:32 Uhr

Der FC Bayern hat den ersten Matchball genutzt und sich bereits zum 35. Mal zum deutschen Fußball-Meister gekrönt. Die Münchner gewannen ihr Ligaspiel am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart mit 4:2 (3:1) und sind vier Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr vom ersten Platz in der Bundesliga zu verdrängen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany hat 15 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund auf Rang zwei.