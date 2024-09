Die Spitze der Grünen Jugend wirft hin. Und nicht nur das. Sie will einen neuen linken Jugendverband gründen. Boris Palmer begrüßt diese Entscheidung.

Johannes Röckinger 26.09.2024 - 08:51 Uhr

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat das Ausscheiden der zehn Vorstandsmitglieder der Grünen Jugend aus der Partei begrüßt. „Meine alte Partei hat im letzten Jahrzehnt geradezu eine feindliche Übernahme von innen erlebt. Viele Urgrüne wurden an den Rand gedrängt oder wie in meinem Fall mit Ausschlusskampagnen überzogen“, so Palmer. Die Ankündigung der Jung-Politiker, eine neue linke Bewegung zu gründen, sei ein historisch richtiger Schritt, „der mir für Grün große Hoffnung macht“, schreibt der ehemalige Grünen-Politiker auf Facebook. Teile der Partei, die er in seinem Statement als „woke Bewegung“ bezeichnet, habe versucht, die Grünen zu einer weiteren linken Partei umzuformen. „Es reicht völlig, eine linke Partei zu haben, die sich in klassischer Manier so zerstreitet, bis sie unter 5 Prozent liegt“, so Palmer weiter.