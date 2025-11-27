Die Bundeswehr bereitet ihre Piloten darauf vor, unter Bedingungen der Land- und Bündnisverteidigung zu kämpfen. Für den „Übungszielanflug“ geht es nun wieder weit herunter.
27.11.2025 - 16:05 Uhr
Es könnte laut werden: Wegen der veränderten sicherheitspolitische Lage nutzt die Luftwaffe wieder besondere Tieffluggebiete. Kampfflugzeuge könnten dort auf eine Mindestflughöhe von 250 Fuß oder etwa 80 Meter über Grund sinken, teilte die Luftwaffe mit - allerdings „ausschließlich im geplanten Übungszielanflug und für maximal zwei Minuten“.