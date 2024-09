Warntag am Donnerstag – diese Neuerungen gibt es in Stuttgart

Nach mehreren Flutkatastrophen soll bundesweit das Warnsystem ausgebaut werden. Das dauert mancherorts ziemlich lang – auch in Stuttgart. Doch zum diesjährigen Warntag gibt es die ersten Neuerungen.

Jürgen Bock 10.09.2024 - 16:35 Uhr

An diesem Donnerstag, 12. September, schrillen wieder die Sirenen. Oder auch nicht. Um 11 Uhr schicken Bund, Länder und Kommunen beim bundesweiten Warntag eine Probewarnung hinaus in die Welt. Um 11.45 Uhr folgt die Entwarnung. In Stuttgart allerdings wird es auf den Dächern erneut stumm bleiben, der Alarm vorwiegend auf den Handys der Menschen aufploppen, per Warn-App oder per Cell Broadcast. Mit der Technologie sollen die meisten neueren Mobiltelefone erreicht werden können. Der Sirenenalarm fällt wieder aus.