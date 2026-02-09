Busfahrer Kevin Hauner „Auf meiner Linie bin ich mein eigener Chef“
Von Edeka zu den SSB: Für Kevin Hauner ist der Job als Busfahrer ein Neuanfang. Was bietet der Job, dass so viele Quereinsteiger ihn machen?
Die Fahrt von Bottrop nach Stuttgart wird für Kevin Hauner (39) zum Neuanfang. Nach der Trennung der Eltern war er 14-jährig von Stuttgart zum Vater ins Ruhrgebiet gezogen, dort wo auch Oma und Opa wohnten. Er hatte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert und zwölf Jahre bei Edeka gearbeitet. Zufrieden oder gar glücklich war er nicht mit seiner Tätigkeit: zu viel Arbeit, wenig Geld, zunehmender Druck.