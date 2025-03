2021 ist eine große Bushalle der SSB in Stuttgart abgebrannt. Momentan wird der Ersatz hochgezogen. Die Ziegel für die Mauern stammen aus einem Abbruchhaus in Kiel.

An diesem Vormittag ist perfektes Maurerwetter. Bei 5 Grad plus lassen sich die Ziegel gut vermörteln. Frost hingegen ist schlecht. Würde die vorhandene Feuchtigkeit gefrieren, spränge die Fuge, und die Mauer wäre dahin. An diesem Vormittag ist die Witterung gut, die Ziegelwand wächst. Wenn hier einmal alles fertig ist, dann hat die SSB nicht nur ein neues Bus-Depot nach dem Großbrand 2021. Sie hat dann hier auch Ziegeln eines Abbruchgebäudes in Kiel ein zweites Leben geschenkt.

Am 30. September 2021 brach auf dem Hauptbetriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Gaisburg ein Feuer aus. Ein Bus mit E-Antrieb soll in Brand geraten sein, die Flammen haben schnell übergegriffen; insgesamt wurden zwei Dutzend Fahrzeuge zerstört. Die Schadensursache konnte nie abschließend geklärt werden, sagt die SSB-Sprecherin Birte Schaper.

Clemens Müller ist der Projektleiter. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Glück im Unglück war, dass die Halle in Coronazeiten abgebrannt ist. Wegen der Pandemie fand auf dem Wasen nichts statt – die Busse aus dem Depot konnten dort zwischengeparkt werden. Das verschaffte der SSB Zeit, die alte Halle bis zum Frühlingsfest 2022 abzubauen, um Platz zu schaffen für die Busse – und für etwas Neues. „Wir bauen jetzt etwas Verbessertes“, sagt der Projektleiter Clemens Müller.

Neues Busdepot: Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Fläche, auf der sich einst die Bushalle befunden hat, ist momentan zu etwa Zweidritteln mit gelben Bussen vollgeparkt. Auf dem restlichen Drittel: Baustelle. Die neue Halle, die hier entsteht, wird anders sein als die bisherige – unter anderem um sich für einen Ernstfall besser vorzubereiten.

Blick in die neue Bushalle (Visualisierung) Foto: privat/SSB

Es wird kein großes, durchgehendes Dach mehr geben, sondern eines in zwölf Einzelteilen. „Eine Konsequenz aus unseren Erfahrungen“, sagt Clemens Müller. Die Dachkonstruktion wird aus Holz sein und nicht aus Stahlbeton; das sei nicht nur nachhaltiger, sondern im Brandfall auch besser einzuschätzen. Die Feuerwehr sei immer wieder konsultiert worden, sagt Clemens Müller.

Die Holzkonstruktion kommt in den nächsten Tagen, die Maurer sind noch nicht weit genug. Aber wenn das Wetter so bleibt, werden sie mit den Ziegeln sicher gut vorankommen. Wie man es kennt, sind sie auf Paletten geschichtet und mit Plastik eingeschweißt. Sie warten darauf, vermauert zu werden. In ihrem Fall zum zweiten Mal.

Die roten Ziegel, die die Optik des Busdepots prägen werden, stammen von einem Gebäude aus Kiel. Die Firma Wienerberger aus Hannover, die sogenannte Sichtmauerwerkziegel herstellt, steige inzwischen in den Verkauf recycelter Ziegel ein. Vom Preis her sei das kein Unterschied, sagt Clemens Müller. Aber der Energieverbrauch sei natürlich viel niedriger, weil die Ziegel nicht neu gebrannt, sondern nur gewaschen worden seien. „Das wurde noch nicht so oft gemacht“, sagt er über die Secondhand-Ziegel.

So sah das Industriegebäude in Kiel aus, von dem die Ziegel stammen. Foto: privat

Wichtig sei ihnen gewesen, dass die Ziegel aus einer Charge stammen und nicht wild durcheinander gewürfelt sind. Neben den Steinen aus Kiel habe es noch ein Angebot aus dem Ruhrgebiet gegeben, sagt Götz Maisch, der den Hochbau bei der SSB leitet. „Aber das war von den Steinen her nicht attraktiv.“

Auf der südlichen Seite, wo seit Januar kräftig gemauert wird, soll die Halle im August dieses Jahres fertig sein. Ein Jahr später das Pendant auf der nördlichen Seite der Fläche. Zwischendrin wird eine Durchfahrt bleiben. Die Kosten liegen bei knapp 25 Millionen Euro.