„Es wird nicht ohne Einschränkungen gehen“: Verkehrsplaner des Landkreises erläutert im Kreistagsausschuss die Situation im Kreis Göppingen nach dem Fahrplanwechsel.
27.06.2026 - 06:00 Uhr
Immer wieder Ärger gibt es mit den Bussen im öffentlichen Nahverkehr, obwohl der Kreis viel Geld in die Hand genommen hat, um eine verlässliche und auf den Zugverkehr abgestimmte Taktung zu gewährleisten. Nach dem jüngsten Fahrplanwechsel am 1. Juni häufen sich wieder die Beschwerden von Pendlern und Eltern schulpflichtiger Kinder. Die FDP-Fraktion im Kreistag hatte beantragt, die Probleme abzustellen und darüber zu berichten, was dann in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses (UVA) geschah.