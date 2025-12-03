Zum Jahreswechsel gibt es einige Änderungen im öffentlichen Nahverkehr zwischen Leonberg und dem Enzkreis. Unter anderem kommt die Schnellbuslinie 660. Ein Überblick.
03.12.2025 - 13:00 Uhr
Zehn weitere Jahre wirdt das Friolzheimer Unternehmen Seitter die Buslinien zwischen Leonberg, Rutesheim, Weissach, Heimsheim, Wiernsheim, Wimsheim, Tiefenbronn, Friolzheim und Mönsheim betreiben. Das hat der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) jüngst bekannt gegeben. Verbesserungen gebe es darüber hinaus ab dem 1. Januar 2026 auf den Linien 652, 653 und 653A. Neu eingeführt wird außerdem die Schnellbuslinie 660 zwischen Leonberg und Wiernsheim über Rutesheim, Perouse, Heimsheim und Mönsheim.