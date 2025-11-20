Stuttgart verliert einen stark frequentierten Bargeld-Standort: Die BW-Bank baut die Geldautomaten in der Klett-Passage ab – sie tut das aber gezwungenermaßen.

Die BW-Bank zieht die Stecker: Nachdem sie ihre Filiale in der Stuttgarter Klett-Passage schon länger geschlossen hat, will die Bank bald auch die vier an dem Standort verbliebenen Geldautomaten abbauen. Damit fällt einer der zentralsten Bargeld-Standorte in Stuttgart weg – direkt am Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof, täglich frequentiert von Pendlern, Reisenden und Besuchern der Innenstadt. Kunden müssen nun künftig einen längeren Weg zum nächsten Geldautomaten in Kauf nehmen.

An den Geräten in der Klett-Passage hängt inzwischen ein Plakat: „Wir schließen. Ab 8. Dezember sind wir in der Königstraße 3 für Sie da.“ Auf Anfrage unserer Redaktion teilt die BW-Bank den Grund für die Schließung mit: „Hintergrund ist der auslaufende Mietvertrag, der seitens des Vermieters nicht verlängert wird“, so Sabine Felicitas Wehinger, Pressereferentin der LBBW, zu der die BW-Bank gehört.

Darum schließt die BW-Bank die Geldautomaten

Die Bank hat nach eigenen Angaben intensiv nach einem Ersatzstandort in der Klett-Passage gesucht – ohne Erfolg: „Trotz intensiver Prüfung ließ sich innerhalb der Klett-Passage kein geeigneter Alternativstandort realisieren“, schildert Wehinger. Ganz ohne Versorgung sollen die Kunden rund um den Stuttgarter Bahnhof aber nicht dastehen. Die Bank betont, die „Bargeldversorgung sowie unsere Selbstbedienungs-Services bleiben im direkten Umfeld weiterhin sehr gut gewährleistet“.

An den Geräten in der Klett-Passage hängt inzwischen ein Plakat Foto: StZN

Die BW-Bank verweist auf mehrere alternative Standorte im Umfeld der Klett-Passage – alle im Umkreis von etwa 500 Metern.

Alternative Geldautomaten der BW-Bank

Konkret nennt die BW-Bank folgende Alternativen:

BW-Bank, Königstraße 3: 3 Geldautomaten, 2 Ein-/Auszahlgeräte, 4 Kontenmanager

DB-Zentrum, Hauptbahnhof 2: 1 Geldautomat, 1 Ein-/Auszahlgerät, 2 Kontenmanager

LBBW-Gebäude, Pariser Platz: barrierefreies Ein-/Auszahlgerät an der Außenfassade

Milaneo: 1 Geldautomat an der Außenfassade

BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11: 2 Geldautomaten, 1 Ein-/Auszahlgerät, 2 Kontenmanager

Dort stehen sowohl klassische Geldautomaten als auch Ein- und Auszahlgeräte sowie sogenannte Kontenmanager zur Verfügung.