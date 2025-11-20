Stuttgart verliert einen stark frequentierten Bargeld-Standort: Die BW-Bank baut die Geldautomaten in der Klett-Passage ab – sie tut das aber gezwungenermaßen.
20.11.2025 - 14:00 Uhr
Die BW-Bank zieht die Stecker: Nachdem sie ihre Filiale in der Stuttgarter Klett-Passage schon länger geschlossen hat, will die Bank bald auch die vier an dem Standort verbliebenen Geldautomaten abbauen. Damit fällt einer der zentralsten Bargeld-Standorte in Stuttgart weg – direkt am Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof, täglich frequentiert von Pendlern, Reisenden und Besuchern der Innenstadt. Kunden müssen nun künftig einen längeren Weg zum nächsten Geldautomaten in Kauf nehmen.