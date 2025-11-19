In vielen Teilen Baden-Württembergs schneit es diese Woche, teils auch kräftig. Wie stehen die Chancen, dass der Schnee liegen bleibt?
19.11.2025 - 09:03 Uhr
Mit dem Heranführen feuchtkalter Polarluft durch Tief TALAT rückt in Baden-Württemberg die Frage in den Vordergrund, die jedes Jahr zum ersten größeren Schneefall auftaucht: Wie viel davon bleibt wirklich liegen? Die Wetterlage deutet auf zunehmend winterliche Bedingungen hin – aber ob sich eine Schneedecke bildet, hängt von deutlich mehr Faktoren ab als nur von der Höhe, in der es schneit.