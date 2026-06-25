Es wird brutal heiß in Baden-Württemberg. Diese Empfehlungen gibt das Landesgesundheitsamt bei Hitze.

In Baden-Württemberg steht der Höhepunkt einer außergewöhnlichen Hitzewelle bevor. Nach der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes liegt Süddeutschland unter einer umfangreichen Hochdruckzone. Sehr heiße Luft aus Nordafrika heizt sich weiter auf. Für die kommenden Tage rechnet der DWD mit starker, teils extremer Wärmebelastung, sehr hohen UV-Werten und möglichen neuen Hitzerekorden.

Am Freitag bleibt es sonnig, die Temperaturen steigen im Bergland auf etwa 34 Grad, in den Niederungen auf 36 bis 41 Grad. Der Höhepunkt der Hitzewelle soll am Samstag erreicht werden. Dann sind im Bergland und im Allgäu rund 35 Grad möglich, sonst häufig 37 bis 41 Grad. In der Kurpfalz können lokal sogar 42 Grad erreicht werden.

Auch die Nächte bringen vielerorts kaum Erholung. In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte verbreitet zwischen 20 und 23 Grad, nur in Oberschwaben und im Allgäu darunter. In der Nacht zum Sonntag soll die Temperatur nach Angaben des DWD erst nach Mitternacht überall unter 30 Grad sinken. Auch bei den Tiefsttemperaturen seien neue Wärmerekorde möglich.

Am Sonntag bleibt es zunächst heiß. Vom Kraichgau bis zur Tauber können nochmals bis zu 38 Grad erreicht werden. Gleichzeitig nimmt im Tagesverlauf von Westen her die Gewittergefahr zu. Ab dem Nachmittag besteht Unwetterpotenzial. In der Nacht zum Montag sind von West nach Ost teils schwere Gewitter mit hoher Blitzaktivität, heftigem bis lokal extrem heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Hitze kann für den Körper gefährlich werden

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg weist darauf hin, dass Hitze den Körper stark belastet und eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr darstellen kann. Damit der Körper seine Temperatur stabil halten kann, muss er stärker schwitzen und die Haut stärker durchbluten. Dadurch steigen der Bedarf an Energie, Wasser und Salzen.

Besonders belastend sind Hitzewellen mit mehreren sehr heißen Tagen und warmen Nächten. Wenn die Temperaturen nachts nicht deutlich sinken, kann sich der Körper schlechter erholen. In dicht bebauten Städten kommt hinzu, dass sich Gebäude und Straßen tagsüber stark aufheizen und nachts nur langsam abkühlen. Dieser sogenannte Wärmeinseleffekt kann nach Angaben des Landesgesundheitsamts Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Land von bis zu zehn Grad verursachen.

In Baden-Württemberg sind besonders der Oberrheingraben, die Rhein-Neckar-Region und größere Städte betroffen. Grundsätzlich ist die Hitzebelastung aber im ganzen Land spürbar.

Wer besonders gefährdet ist

Von Hitze können alle Menschen betroffen sein. Für einige Gruppen ist das Risiko aber deutlich höher. Dazu zählen ältere Menschen ab 65 Jahren, Pflegebedürftige, Menschen mit chronischen oder akuten Erkrankungen, Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen.

Auch Menschen, die im Freien arbeiten oder körperlich schwer arbeiten, sind stärker gefährdet. Das gilt ebenso für Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen. Zudem können bestimmte Medikamente den Wärme- und Flüssigkeitshaushalt beeinflussen. Dazu gehören nach Angaben des Landesgesundheitsamts unter anderem blutdrucksenkende Mittel, ACE-Hemmer und entwässernde Medikamente.

Hitze kann verschiedene gesundheitliche Folgen haben. Dazu zählen Austrocknung, Hitzeerschöpfung, Hitzekollaps, Hitzekrämpfe, Hitzeödeme, Sonnenstich und Hitzschlag. Besonders belastet werden Gehirn, Kreislauf und Nieren. Bestehende Erkrankungen von Herz, Lunge und Nieren können sich verschlechtern.

Zusätzlich können hohe Ozonwerte, Pollenflug, Luftverschmutzung und intensive UV-Strahlung die Gesundheit beeinträchtigen. Ozon kann Augen und Atemwege reizen. UV-Strahlung kann Augen und Haut schädigen.

Was bei Hitze hilft

Das Landesgesundheitsamt empfiehlt, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. Direkte Sonne sollte gemieden werden. Spaziergänge sind an heißen Tagen eher in Wäldern, Parks oder in Wassernähe sinnvoll.

Wichtig ist außerdem, den Körper zu kühlen. Luftige, helle Kleidung, möglichst aus Naturfasern, kann helfen. Eine Kopfbedeckung, Sonnencreme und Sonnenbrille schützen zusätzlich vor UV-Strahlung. Auch kühle Duschen, Fuß- oder Armbäder sowie kühlende Lotionen oder Sprays können entlasten. Zu kaltes Wasser ist allerdings nicht ratsam, da es den Kreislauf belasten und verstärktes Schwitzen auslösen kann.

Ventilatoren können Luftbewegung erzeugen. Das Landesgesundheitsamt weist jedoch darauf hin, dass sie nur bis etwa 35 Grad sinnvoll sind. Bei noch höheren Temperaturen kann die bewegte Luft den Körper nicht mehr ausreichend kühlen und eine Überhitzung sogar fördern.

Wohnung möglichst kühl halten

Auch in Innenräumen ist Schutz vor Hitze wichtig. Tagsüber sollten Fensterläden, Jalousien oder Rollläden zur Verdunklung genutzt werden. Fenster bleiben während der heißen Stunden am besten geschlossen. Gelüftet werden sollte nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur, etwa nachts oder am frühen Morgen. Dann ist Durchzug besonders wirksam.

Nasse Tücher oder Schüsseln mit kaltem Wasser können durch Verdunstung etwas Kühlung bringen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Luft nicht zu feucht ist. Elektrische Geräte und Lichtquellen sollten möglichst wenig genutzt werden, weil sie zusätzliche Wärme erzeugen. Nicht benötigte Geräte sollten ganz ausgeschaltet werden. Teppiche speichern Wärme und können, wenn möglich, vorübergehend weggeräumt werden. Zum Schlafen eignet sich der kühlste Raum der Wohnung.

Ausreichend trinken, aber nicht eiskalt

Bei großer Hitze ist ausreichendes Trinken besonders wichtig. Geeignet sind lauwarmes oder kühles Wasser, ungesüßte gekühlte Tees und Saftschorlen, etwa im Verhältnis ein Teil Saft zu drei Teilen Wasser. Sehr kalte Getränke sind weniger geeignet. Alkohol, koffeinhaltige Getränke und stark zuckerhaltige Getränke sollten vermieden werden, weil sie den Kreislauf belasten oder dem Körper Wasser entziehen können.

Auch die Ernährung kann angepasst werden. Leichte Speisen wie kalte Suppen, Salate, Obst und Gemüse mit hohem Wasseranteil sind bei Hitze besser verträglich. Sehr fettige Speisen und sehr eiweißreiche Lebensmittel können den Körper zusätzlich belasten. Da durch Schwitzen Mineralstoffe verloren gehen, sollte auch darauf geachtet werden, diese ausreichend aufzunehmen.

Lebensmittel sollten bei Hitze gut gekühlt und möglichst schnell verbraucht werden. Sonst steigt das Risiko, dass sich Krankheitserreger wie Salmonellen vermehren.

Medikamente nicht eigenmächtig ändern

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte bei großer Hitze besonders aufmerksam sein. Manche Wirkstoffe können bei hohen Temperaturen anders wirken oder den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen. Medikamente sollten dennoch nicht eigenständig abgesetzt oder anders dosiert werden. Sinnvoll ist eine ärztliche oder pharmazeutische Rücksprache.

Außerdem ist die richtige Lagerung wichtig. Medikamente sollten trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung und entsprechend den Temperaturangaben auf der Verpackung aufbewahrt werden.