Es wird brutal heiß in Baden-Württemberg. Diese Empfehlungen gibt das Landesgesundheitsamt bei Hitze.
25.06.2026 - 14:50 Uhr
In Baden-Württemberg steht der Höhepunkt einer außergewöhnlichen Hitzewelle bevor. Nach der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes liegt Süddeutschland unter einer umfangreichen Hochdruckzone. Sehr heiße Luft aus Nordafrika heizt sich weiter auf. Für die kommenden Tage rechnet der DWD mit starker, teils extremer Wärmebelastung, sehr hohen UV-Werten und möglichen neuen Hitzerekorden.