BW: mehr Raubgrabungen Immer mehr Raubgräber unterwegs
Seit Corona graben immer mehr Menschen nach Münzen und Goldschätzen. Das ist verboten, weshalb das LKA in Baden-Württemberg viel zu tun hat.
Seit Corona graben immer mehr Menschen nach Münzen und Goldschätzen. Das ist verboten, weshalb das LKA in Baden-Württemberg viel zu tun hat.
So hatte es sich der arme Mann sicher nicht vorgestellt. Als Soldaten plündernd durchs Land zogen, ahnte er, dass auch Tamm bei Ludwigsburg nicht verschont werden würde. Also vergrub er seine Ersparnisse, die beträchtlich waren. Vermutlich hat er die politischen Wirren 1634 nicht überlebt – und konnte auch seinen Erben nicht mehr von dem Versteck berichten. So lagen die Gulden und Kreuzer 300 Jahre in der Erde, bis sie zufällig entdeckt wurden. Heute befinden sich die mehr als 8000 Silbermünzen im Landesmuseum Württemberg – einem guten Ort für Schätze, die, wer auch immer ausgegraben hat.