Der Mai ist fast vorbei. Wie geht es wettertechnisch im Juni weiter? Das sagen aktuelle Prognosen.
28.05.2026 - 09:03 Uhr
Der Juni 2026 dürfte in Baden-Württemberg nach den vorliegenden Langfristprognosen eher warm und zeitweise trocken ausfallen. Sowohl die DWD-Klimavorhersage für Süddeutschland als auch die ECMWF-Wetterkarten deuten für alle Juniwochen auf überdurchschnittliche Temperaturen hin. Besonders auffällig ist die Woche vom 15. bis 21. Juni: Hier liegt die Wahrscheinlichkeit für wärmeres Wetter bei 59 Prozent.