Der Mai ist fast vorbei. Wie geht es wettertechnisch im Juni weiter? Das sagen aktuelle Prognosen.

Der Juni 2026 dürfte in Baden-Württemberg nach den vorliegenden Langfristprognosen eher warm und zeitweise trocken ausfallen. Sowohl die DWD-Klimavorhersage für Süddeutschland als auch die ECMWF-Wetterkarten deuten für alle Juniwochen auf überdurchschnittliche Temperaturen hin. Besonders auffällig ist die Woche vom 15. bis 21. Juni: Hier liegt die Wahrscheinlichkeit für wärmeres Wetter bei 59 Prozent.

Beim Niederschlag ist das Bild weniger eindeutig, aber mit einer Tendenz zu trockeneren Phasen. Für die Woche vom 8. bis 14. Juni weist die DWD-Prognose für Süddeutschland eine Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent für trockeneres Wetter aus. Auch in den beiden Folgewochen bleibt die Tendenz eher trocken: 46 Prozent vom 15. bis 21. Juni und 41 Prozent vom 22. bis 28. Juni. Die erste Juniwoche ist dagegen noch ausgeglichener; hier liegt die Wahrscheinlichkeit für feuchteres Wetter mit 37 Prozent leicht vorn.

Erste Juniwoche: eher warm, Niederschlag unsicher

Vom 1. bis 7. Juni zeigt die Temperaturprognose bereits eine klare Tendenz zu milderem beziehungsweise wärmerem Wetter. Die Wahrscheinlichkeit für wärmere Temperaturen liegt bei 52 Prozent, normale Werte bei 37 Prozent. Beim Niederschlag gibt es dagegen kein klares Signal: Trocken, normal und feuchter liegen relativ nah beieinander.

Mitte Juni: trockenere Phase möglich

Ab der zweiten Juniwoche verstärkt sich das Signal für trockenere Bedingungen. Vom 8. bis 14. Juni liegt die Wahrscheinlichkeit für trockeneres Wetter bei 52 Prozent. Gleichzeitig bleibt es voraussichtlich eher warm. Auch die ECMWF-Karten zeigen für Mitteleuropa in dieser Zeit positive Temperaturabweichungen.

Zweite Junihälfte: weiter warm, aber Prognose unsicherer

Vom 15. bis 21. Juni erreicht das Wärmesignal seinen Höhepunkt. Die DWD-Prognose nennt 59 Prozent Wahrscheinlichkeit für wärmeres Wetter. Auch vom 22. bis 28. Juni bleibt die Tendenz mit 51 Prozent eher warm. Beim Niederschlag bleibt es eher trocken bis normal, ein deutliches Signal für nasses Wetter ist nicht zu erkennen.

Für Baden-Württemberg spricht derzeit vieles für einen eher warmen Juni. Längere trockene Abschnitte sind möglich, vor allem ab der zweiten Juniwoche. Eine belastbare Tagesprognose ist das aber nicht: Monats- und Wochenprognosen zeigen Wahrscheinlichkeiten, keine sicheren Wetterabläufe. Gewitter, lokale Schauer oder kurze kühlere Phasen können trotz warmer Grundtendenz jederzeit auftreten.