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  4. Dehoga kritisiert Hotel-Pläne an der Königstraße

C&A in Stuttgart Dehoga kritisiert Hotel-Pläne an der Königstraße

C&A in Stuttgart: Dehoga kritisiert Hotel-Pläne an der Königstraße
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Hotelzimmer oder Wohnungen? Was ist sinnvoller für die Nachnutzung des C&A-Gebäudes an der Königsstraße 47? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in Stuttgart, Dennis Shipley, betont: „Innenstadt braucht Wohnungen statt weiterer Hotelzimmer.“

Das Bekleidungsunternehmen C&A möchte möglichst schnell das Gebäude an der Königstraße 47 verlassen. Die rund 8000 Quadratmeter große Verkaufsfläche wird nicht mehr gebraucht. Die Hälfte soll es sein. Dafür ist ein Umzug an die Königstraße 5 geplant. Im Laufe des Jahres 2027 hofft man bei C&A, das Projekt umsetzen zu können. Doch was passiert mit dem Gebäude nach dem Auszug des Bekleidungsunternehmens?

 

Die Königstraße 47 gehört der Firma Redevco, einem Projektentwickler, der sich unter anderem um die Immobilien der C&A-Familie Brenninkmeijer kümmert. „Wir befinden uns in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Hotelbetreibern“, sagte Redevco-Vertreter Tim Beckmann unserer Zeitung. In den oberen Geschossen des Gebäudes Königstraße 47 wird diese Nachnutzung bevorzugt. Im Erdgeschoss sollen Gastronomie, Einzelhandel und/oder Fitnessangebote unterkommen.

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Der Vorsitzende der Dehoga-Kreisstelle Stuttgart, Dennis Shipley, und sein Stellvertreter Oliver Franck haben über die Pläne für das Gebäude Königstraße 47 aus unserer Zeitung erfahren und sind mit dem Konzept nicht unbedingt einverstanden: „Die Weiterentwicklung ehemaliger Kaufhäuser ist zweifellos eine wichtige Aufgabe für Stuttgart. Dass das Gebäude erhalten und zu einem gemischt genutzten Stadtbaustein weiterentwickelt werden soll, halten wir grundsätzlich für richtig. Kritisch sehen wir jedoch, dass für die Obergeschosse offenbar auch eine Hotelnutzung im Raum steht.“

Dennis Shipley im Café des Fernsehturms Foto: Christian Hass Stuttgart

Aus Dehoga-Sicht habe Stuttgart derzeit kein Problem mit zu wenig Hotelzimmern, sondern mit zu wenig Wohnungen. „Bezahlbarer Wohnraum fehlt an allen Ecken: für Familien, Studierende, Auszubildende, Fachkräfte und Beschäftigte, die diese Stadt täglich am Laufen halten. Gerade in zentraler Lage wäre es deshalb ein starkes Signal, Wohnen nicht nur mitzudenken, sondern ernsthaft zur Priorität zu machen“, schreiben Shipley und Franck in einer Stellungnahme.

Noch mehr Hotels in Stuttgart?

Der Stuttgarter Hotelmarkt stehe bereits unter Druck. Die Auslastung sei rückläufig. Gleichzeitig seien bereits weitere Hotelprojekte mit mehreren hundert Zimmern genehmigt. „Wenn in dieser Situation weitere Hotelkapazitäten geschaffen werden, verteilt sich eine ohnehin schwächere Nachfrage auf noch mehr Zimmer. Das macht es für bestehende Betriebe nicht besser. Sinkende Auslastung, zunehmender Preisdruck und wirtschaftliche Unsicherheit wären die logische Folge - mit Auswirkungen auf Unternehmen, Arbeitsplätze und die Qualität des touristischen Angebots in Stuttgart“, meinen die Dehoga-Vertreter. Sie sind der Auffassung, dass es wichtiger sei, an dieser Stelle Wohnraum zu schaffen.

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