Neu in Stuttgart: The Linh Lab Zwischen Vintage-Mode, Eternal Bracelets und vietnamesischem Kaffee

Mitten in Stuttgart und doch etwas versteckt in einer Seitenstraße lässt sich ein neuer Happy Place finden: The Linh Lab, wo vieles sein darf, möglich ist und geshoppt werden kann. Und all das mit einem vietnamesischen Kaffee in der Hand.