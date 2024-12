Im städtischen Café Connect, dessen Erhaltung derzeit auf der Kippe steht, treffen sich zwei Mal in der Woche junge Erwachsene. Jule und Arman erzählen, warum die Menschen dort für sie wie eine Familie sind und das Café wie ihr Wohnzimmer ist.

Jule und Arman, die beide nur ihren Vornamen nennen, sind Stammgäste im Café Connect. Jeden Dienstag und Donnerstag sitzen sie an der gelb lackierten Bar in der Villa BarRock wenige Meter vom Ludwigsburger Bahnhof entfernt. Links hinter der Eingangstür steht ein knallblauer Tischkicker. Rechts eine Telefonzelle, die mit Stickern beklebt ist. „Love Metal, hate Fascism“, übersetzt liebe Metal-Musik, hasse Faschismus, steht auf einem Kleber. Arman bekommt von Elena Jäger, eine der beiden Verantwortlichen, einen Chai-Tee angeboten, noch bevor er seine Winterjacke ausgezogen und seine mitgebrachten Kekse in eine Schüssel gegeben hat. Man kennt sich.