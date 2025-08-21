Im Echterdinger Café ZimtZucker gab es einen Wechsel. Nach nahezu 17 Jahren hat Ilias Tzikas aufgehört, übernommen hat den Gastrobetrieb an zentraler Stelle aber kein Unbekannter.
21.08.2025 - 16:19 Uhr
Eigentlich ist alles wie immer. Das Interieur ist dasselbe, die Speisekarte ist unverändert, im Service blickt man in altbekannte Gesichter. Und doch ist etwas anders im Café ZimtZucker in Echterdingen. Der Inhaber hat gewechselt. Der bisherige Betreiber Ilias Tzikas hat am 27. Juli nach nahezu 17 Jahren im Café und 32 Jahren Selbstständigkeit aufgehört. Irgendwann sei es genug, gerade in seinem Alter, sagte er kurz vor seinem Abschied im Gespräch mit unserer Zeitung.