Calcio Leinfelden-Echterdingen Rot, zwei generische Elfer und nach Traumtor doch finaler Calcio-Jubel
Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen gewinnt nach wildem Spiel bei der TSG Tübingen und hat nun alle Trümpfe in der Hand.
Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen gewinnt nach wildem Spiel bei der TSG Tübingen und hat nun alle Trümpfe in der Hand.
Kaum ist die Frage nach dem besten Spieler seiner Truppe gestellt, antwortet Francesco Di Frisco blitzartig ohne zu überlegen: Dan Constantinescu. Warum? Er habe das gemacht, was ein Kapitän machen muss, sei vorangegangen und habe das Team geführt, erklärt der Trainer von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Zudem hat der Mann mit der Rückennummer 6 die Seinen noch ein Stück weiter geführt und zwar per eigenem Treffer zum wichtigen 3:2-Sieg bei der TSG Tübingen. Das auch noch per Traumtor, wie Di Frisco voller Anerkennung sagt: „25 Meter-Freistoß mit dem Außenrist in den Winkel, sensationell.“ Durch das Tor des Kapitäns sind die Italo-Schwaben auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert, und haben es am letzten Spieltag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen (Samstag, 15.30 Uhr) selbst in der Hand, das Ticket für die Verbandsliga erneut zu lösen.