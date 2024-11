Unbekannte Täter beschmieren in der Nacht zum Dienstag das Haus des Linken-Politikers Thomas Hanser mit Nazi-Symbolen. Was bislang bekannt ist.

red/epd 05.11.2024 - 15:59 Uhr

. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Calw im Nordschwarzwald die Hauswand des Linken-Politikers Thomas Hanser mit Nazisymbolen beschmiert. Auch vor dem Haus geparkte Fahrzeuge eines Pflegedienstes wurden beschmiert und zerkratzt, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim am Dienstag mit. Die Polizei ermittle, aber derzeit gebe es noch keine Erkenntnisse über die Täter.