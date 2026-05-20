Calw will 4,2 Millionen Euro Der Kreis Böblingen zahlt nicht für die Hesse-Bahn
Bei der Kreistagssitzung am Montag stellte der Landrat Roland Bernhard klar, dass es keine Verpflichtung gebe, sich an der Hesse-Bahn zu beteiligen.
Bei der Kreistagssitzung am Montag stellte der Landrat Roland Bernhard klar, dass es keine Verpflichtung gebe, sich an der Hesse-Bahn zu beteiligen.
„Mir zahlat nix.“ So könnte man kurz und schwäbisch beschreiben, was der Böblinger Landrat Roland Bernhard in der Kreistagssitzung am Montag unter dem Punkt „Verschiedenes“ behandelte. Der Landkreis Böblingen hat demnach nicht vor, sich an den Kosten der Hermann-Hesse-Bahn zu beteiligen. Dabei distanziert sich Roland Bernhard von einer Sicht der Dinge, die wie ein Zweikampf zwischen ihm und dem Calwer Landrat Helmut Riegger aussieht.