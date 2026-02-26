 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt

Calwer Straße in Böblingen Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt

Calwer Straße in Böblingen: Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt
1
Die Calwer Straße wird in diesem Bereich bis Sommer 2027 komplett gesperrt. Foto: Stefanie Schlecht

Die Calwer Straße muss wegen des neuen Flugfeldklinikums ganz andere Bedingungen erfüllen als bisher. Daher wird sie umgestaltet – und bis Sommer 2027 gesperrt.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Eine wichtige Böblinger Stadtzufahrt wird ab dem Wochenende für voraussichtlich eineinhalb Jahre komplett gesperrt: die Calwer Straße auf Höhe des künftigen Flugfeldklinikums. Ab diesem Samstag, 28. Februar, müssen Autofahrer und Linienbusse die Umleitung über die Hanns-Klemm-Straße und die Heinkelstraße wahrnehmen. Die Haltestellen Calwer Straße stadtauswärts und Calwer Straße (Hulb) werden nicht bedient. Als Ersatz gibt es Haltestellen in der Hanns-Klemm-Straße Ost und der Heinkelstraße.

 

Anders als die Stadt Anfang der Woche kommuniziert hatte, können Radfahrer und Fußgänger bis voraussichtlich Herbst weiterhin den Rad- und Fußweg auf der Nordseite der Calwerstraße benutzen. Für Autofahrer bietet die Otto-Lilienthal-Straße, die als Einbahnstraße ausgewiesen wird, vorerst eine Alternativroute, um auf die Calwer Straße zu fahren. Später wird das wegen der Bauarbeiten nicht mehr möglich sein.

Was der Umbau der Calwer Straße für Autofahrer bedeutet

Grund für den Umbau ist das neue Flugfeldklinikum, das Zufahrten braucht und für alle Nutzerinnen und Nutzer erreichbar sein muss. Der Landkreis trägt mit rund zehn Millionen Euro den Großteil der Kosten, auf die Stadt entfallen rund eine Millionen Euro.

Zahlreiche Pendler dürften von der Sperrung betroffen sein. Mit Baustellenampeln und verkehrsabhängigen Ampelschaltungen versucht die Stadt laut Sprecher Gianluca Biela den Verkehr auf der Umleitungsstrecke zu regeln. Linienbusse sollen Vorrang haben. Biela bittet vor allem in den ersten Tagen um Geduld. Die Stadt werde sich die Situation anschauen und die Technik bei Bedarf anpassen. „Es wird am Anfang etwas dauern, bis sich alles eingerüttelt hat.“

Weitere Baustellen in der Nähe

Verschärfen könnte sich die Verkehrslage aufgrund weitere Baumaßnahmen und Sperrungen in der Stadt. Zwar sollen die Fernwärmearbeiten in der Hanns-Klemm-Straße bis Freitag abgeschlossen sein. Die Dornierstraße, die eine Ausweichstrecke von Dagersheim kommend auf die Böblinger Hulb und weiter in die Innenstadt bieten würde, ist hingegen auf Höhe der Autobahnunterführung voraussichtlich noch ein Jahr gesperrt.

Unsere Empfehlung für Sie

Baustellen in Böblingen: Umbau der Calwer Straße soll im Frühjahr beginnen

Baustellen in Böblingen Umbau der Calwer Straße soll im Frühjahr beginnen

Der Anspruch an die Straße ändert sich deutlich: Sie ist künftig zentral für alle, die das neue Flugfeldklinikum erreichen wollen – ob Notarzt oder Klinikbesucher.

Die Deges, kurz für Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, erneuert dort die Autobahnbrücke im Zuge der A81-Erweiterung. Die Stadt empfiehlt daher, von Dagersheim kommend bereits über die Schickardstraße Richtung Innenstadt und Hulb zu fahren. Außerdem will die Deges, so wurde es zumindest im Oktober angekündigt, ab diesem Frühjahr mit dem Ausbau des neuen Knotenpunkts an der Kreuzung Wolfgang-Brumme-Allee/Flugfeld-Allee beginnen. Eine weitere Großbaustelle im näheren Umfeld also.

Ein Spur offen zu halten keine Option

Allerdings hat die Stadt keinen großen Spielraum bei der zeitlichen Planung. Die Calwer Straße muss rechtzeitig vor der Eröffnung des Flugfeldklinikums – voraussichtlich Ende 2028 – fertig sein. Sie während des Umbaus zumindest einseitig für den Verkehr offen zu halten, ist laut Pablo Burkhardt, Leiter des Böblinger Tiefbauamts, keine Option – zu komplex und umfangreich seien die Arbeiten. Lediglich Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht dürfen während der Bauphase auf der Calwer Straße fahren. „Das ist aber nur eine Schotterpiste, die dann extra fürs Blaulicht geräumt wird“, so Burkhardt.

Nach dem Umbau dürfte die Calwer Straße kaum wiederzuerkennen sein. Stichpunkte: weniger Spuren und mehr Grün. Die Stadt hatte bei der Planung Wert auf den Erhalt der bestehenden Bäume und das Pflanzen von neuen gelegt.

Viele Autofahrer befürchten nach dem Umbau mehr Staus, weil die Zahl der Fahrspuren reduziert wird. Der städtische Pressesprecher Gianluca Biela versucht, diese Sorge zu nehmen. Leistungsfähige Kreuzungen und Abbiegespuren seien das entscheidende, nicht die Anzahl der Spuren auf gerader Strecke – was bei der Planung berücksichtigt wurde. Der Realtitäts-Check steht noch aus – und jetzt beginnt erst einmal der eineinhalbjährige Umbau.

Weitere Themen

Blankes Entsetzen in Leonberg: „Das Krankenhaus wird kaputtgespart und ausgehöhlt“

Blankes Entsetzen in Leonberg „Das Krankenhaus wird kaputtgespart und ausgehöhlt“

Kommunalpolitiker reagieren entrüstet und zornig auf das plötzliche Aus für die Leonberger Geburtshilfe. Im Zentrum der Kritik steht der Landrat Roland Bernhard.
Von Thomas K. Slotwinski
Calwer Straße in Böblingen: Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt

Calwer Straße in Böblingen Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt

Die Calwer Straße muss wegen des neuen Flugfeldklinikums ganz andere Bedingungen erfüllen als bisher. Daher wird sie umgestaltet – und bis Sommer 2027 gesperrt.
Von Anke Kumbier
Senior übersieht Stauende: Auffahrunfall führt zu Vollsperrung auf A 81bei Nufringen

Senior übersieht Stauende Auffahrunfall führt zu Vollsperrung auf A 81bei Nufringen

Ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A 81 bei Nufringen hat am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung gesorgt.
Von Eddie Langner
1,3 Hektar großes Gelände: Gemeinde Ehningen kauft Zweygart-Areal – Das ist dort geplant

1,3 Hektar großes Gelände Gemeinde Ehningen kauft Zweygart-Areal – Das ist dort geplant

Die Gemeinde hat das 1,3 Hektar große Gelände in den Hinteren Burgwiesen erworben. Die Fläche des bisherigen Logistikzentrums soll neu geordnet werden.
Von Veronika Andreas
Nachts am Böblinger Bahnhof: Mit über zwei Promille auf Passanten und Polizei losgegangen

Nachts am Böblinger Bahnhof Mit über zwei Promille auf Passanten und Polizei losgegangen

Ein 49-jähriger Mann war am Mittwochabend in Böblingen offenbar alkoholisiert und auf Krawall gebürstet. Er provozierte Passanten und ging auf Polizisten los.
Von Eddie Langner
Band mit frischem 80er-Sound: Irgend spielen in Renningen: Wenn der Schlagzeuger zu seinen Wurzeln zurückkehrt

Band mit frischem 80er-Sound Irgend spielen in Renningen: Wenn der Schlagzeuger zu seinen Wurzeln zurückkehrt

Die Stuttgarter Band Irgend kehrt nach Renningen zurück: Am 28. Februar spielt das Quintett im Südbahnhof Gleis 2. Für einen sind Gigs in der Rankbachstadt etwas ganz Besonderes.
Von Marius Venturini
Zugausfall in Weil der Stadt: Darum blieb die Hesse-Bahn im Bahnhof liegen

Zugausfall in Weil der Stadt Darum blieb die Hesse-Bahn im Bahnhof liegen

Ein Bedienfehler legt die Hermann-Hesse-Bahn lahm: In Weil der Stadt bleibt ein Zug stehen, mehrere Verbindungen fallen aus. Was bedeutet das für die Strecke?
Von Ulrike Otto
Megabaustelle Enztalquerung: 5380 Stunden im Jahr: A 8 bei Pforzheim bleibt Spitzenreiter bei Stau

Megabaustelle Enztalquerung 5380 Stunden im Jahr: A 8 bei Pforzheim bleibt Spitzenreiter bei Stau

Die Großbaustelle bei Pforzheim sorgt weiterhin für Stau-Rekorde auf der A 8. Die Liste der unfallreichsten Autobahnabschnitte führt sie jedoch nicht an – im Gegenteil.
Von Sophia Herzog
Magstadt: Polizeihubschrauber jagt Einbrecher

Magstadt Polizeihubschrauber jagt Einbrecher

Eine Magstadter Gaststätte ist am Donnerstagmorgen das Ziel von Einbrecher. Auf ihrer Flucht werden sie von einem Polizeihubschrauber gesucht.
Von Rebecca Baumann
Klage gegen Stadt Sindelfingen: Seltener Mercedes verschrottet: Stadt zieht Vergleich überraschend zurück

Klage gegen Stadt Sindelfingen Seltener Mercedes verschrottet: Stadt zieht Vergleich überraschend zurück

Im September 2024 schleppt die Stadt Sindelfingen einen 25 Jahre alten Mercedes SL280 ab. Der Halter klagt gegen die Verschrottung. Eine erste Verhandlung vor Gericht verlief erfolglos.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Baustelle Sperrung Vollsperrung Umleitung Infografik
 
 