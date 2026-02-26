Calwer Straße in Böblingen Stadtzufahrt ab Samstag für eineinhalb Jahre gesperrt
Die Calwer Straße muss wegen des neuen Flugfeldklinikums ganz andere Bedingungen erfüllen als bisher. Daher wird sie umgestaltet – und bis Sommer 2027 gesperrt.
Eine wichtige Böblinger Stadtzufahrt wird ab dem Wochenende für voraussichtlich eineinhalb Jahre komplett gesperrt: die Calwer Straße auf Höhe des künftigen Flugfeldklinikums. Ab diesem Samstag, 28. Februar, müssen Autofahrer und Linienbusse die Umleitung über die Hanns-Klemm-Straße und die Heinkelstraße wahrnehmen. Die Haltestellen Calwer Straße stadtauswärts und Calwer Straße (Hulb) werden nicht bedient. Als Ersatz gibt es Haltestellen in der Hanns-Klemm-Straße Ost und der Heinkelstraße.