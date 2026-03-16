Meeresforscher machen vor der griechischen Küste in 5109 Meter Tiefe eine alarmierende Entdeckung.
Forscher haben mit einem Spezial-U-Boot die tiefste Stelle des Mittelmeeres besucht. Was Sie dort fanden, war eine böse Überraschung. Nirgendwo ist das Mittelmeer tiefer als im Hellenischen Graben vor der Westküste der griechischen Halbinsel Peloponnes. 60 Kilometer vor der kleinen Hafenstadt Pylos bildet der Meeresboden eine schroff abfallende Schlucht. 5109 Meter liegt der tiefste Punkt unter dem Meeresspiegel, Fachleuten bekannt als Calypsotief.