Sieht aus wie ein cooles Café, doch hier büffeln Studierende auf dem Campus in Vaihingen: Stuttgarter Innenarchitekten haben einen öden Lernraum wiederbelebt.

Campus in Stuttgart-Vaihingen

Vielleicht ist das Aquarium im begrünten Hof zu finden, denkt man sich beim langen Marsch entlang des lang gestreckten Gebäudes am Pfaffenwaldring auf dem Unicampus in Stuttgart-Vaihingen. Dort angekommen, steht man im Foyer, von dem lange dunkle Gänge abzweigen, an den Seiten Vitrinen mit technischen Gerätschaften.