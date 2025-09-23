 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise

Cannstatter Volksfest 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise

Cannstatter Volksfest: 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise
1
Die Hotelpreise ziehen während der Cannstatter Volksfestes mächtig an. Foto: imago/JuNiArt

Zur Wasenzeit schnellen die Hotelpreise in die Höhe. Wie rechtfertigt die Branche die enormen Schwankungen – und die teils extremen Ausreißer nach oben?

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Wer zum Cannstatter Volksfest anreist und in Stuttgart übernachten möchte, muss tief in die Tasche greifen: Wenn das Fest an diesem Freitag beginnt, werden die Hotelpreise in der Stadt spürbar ansteigen. Während ein Doppelzimmer in einer einfachen Unterkunft am Wochenende vor Festbeginn 50 bis 60 Euro kostete, liegen die günstigsten Zimmer nach Festbeginn bei 90 bis 110 Euro – nahezu eine Verdoppelung, wie ein Blick auf gängige Preisvergleichsportale (z. B. Booking.com) zeigt.

 

Der Preissprung betrifft nicht nur Hotels in unmittelbarer Nähe des Festgeländes, sondern auch Unterkünfte in größerer Entfernung, etwa rund um den Stuttgarter Flughafen. Mit dem Ende des Volksfestes fallen die Preise erfahrungsgemäß wieder auf ihr vorheriges Niveau zurück. Dieses zyklische Phänomen ist nicht neu: Seit Jahren lässt es sich rund um die großen Feste beobachten – sowohl beim Frühlingsfest als auch beim Cannstatter Volksfest.

Ein Extrembeispiel: das Hilton Garden Inn

Besonders deutlich zeigt sich der Preissprung direkt am Wasengelände in Bad Cannstatt. Ein Beispiel: Für ein Doppelzimmer im Hilton Garden Inn am Neckarpark werden für die Nacht vom 4. auf den 5. Oktober – wegen des Feiertags am 3. Oktober ein besonders gefragtes Wochenende – satte 500 Euro fällig (laut Booking, Stand: 23. September). Schon nach der Wasenzeit sinkt der Preis für eine Nacht wieder auf unter 200 Euro. Wie solche Sprünge zustande kommen und welche Rechnungen sich dahinter verbergen, das möchte das Hotel auf Anfrage unserer Zeitung nicht erläutern.

Unsere Empfehlung für Sie

Tracht fürs Cannstatter Volksfest: Secondhand-Dirndl für elf Euro – wie kommt man an solche Schnäppchen?

Tracht fürs Cannstatter Volksfest Secondhand-Dirndl für elf Euro – wie kommt man an solche Schnäppchen?

Dirndl und Lederhose kommen in Stuttgart nur zweimal im Jahr zum Einsatz. Viele haben deshalb keine Lust, sie teuer zu kaufen. Da kommt Secondhand ins Spiel. Worauf man achten sollte.

Noch teurer wird es nur im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger Graf Zeppelin am Hauptbahnhof, wo für eine Übernachtung inklusive Frühstück mehr als 700 Euro fällig werden. Aber auch weniger exklusive Hotels verlangen hohe Preise: Die meisten Unterkünfte in der Stadt liegen mittlerweile zwischen 200 und 400 Euro pro Nacht.

So mancher Schwabe dürfte bei solchen Preisen den Kopf schütteln. Stellt sich unweigerlich die Frage: ist das vertretbar? Auf die einzelnen Preise will der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga nicht eingehen. „Übernachtungspreise sind Unternehmenssache, das kommentieren wir nicht“, sagt Daniel Ohl, Pressesprecher des Dehoga Baden-Württemberg. Grundsätzlich seien nachfragebedingte Schwankungen im Reisegeschäft aber nichts Ungewöhnliches. „Ich bin mir sicher, dass es in der Region Stuttgart auch für kleinere Übernachtungsbudgets Angebote gibt – auch während des Cannstatter Volksfestes.“

Im vergangenen Jahr kamen 4,6 Millionen Menschen zum Cannstatter Volksfest. Foto: IMAGO/imagebroker

Wie bei Flugtickets oder Bahnfahrten gebe es auch bei Hotelübernachtungen saisonale Preisschwankungen. Dass die aktuellen Preissteigerungen vor allem auf das Cannstatter Volksfest zurückgehen, hält der Verband für wahrscheinlich: „Das Geschehen auf dem Wasengelände ist touristisch für Stuttgart äußerst wichtig“, betont der Sprecher. ﻿Im vergangenen Jahr knackte das Cannstatter Volksfest einen neuen Rekord, in 17 Tagen kamen rund 4,6 Millionen Menschen, so viele wie noch nie.

Unsere Empfehlung für Sie

Fahrgeschäfte, Kulinarik und Co.: Was ist neu auf dem Cannstatter Volksfest?

Fahrgeschäfte, Kulinarik und Co. Was ist neu auf dem Cannstatter Volksfest?

Am Freitag startet das Cannstatter Volksfest: Was ist in diesem Jahr neu auf dem Wasen-Gelände? Ein Überblick.

Gleichzeitig verweist der Dehoga auf die generellen Herausforderungen der Branche. So lag die Bettenauslastung in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2025 bei nur 38 Prozent. „Man muss verstehen, dass Hotelbetten oftmals auch leer bleiben“, erklärt der Sprecher. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass die Betriebe in Zeiten hoher Nachfrage ihre Preise anpassten.

Weitere Themen

Wasen-Besuch - was am Morgen danach wirklich hilft

Kater-Frühstück Was nach dem Wasen-Besuch wirklich hilft

Nach einem langen Abend im Bierzelt meldet sich am Morgen danach meist der Kater. Doch keine Sorge: Mit dem richtigen Frühstück lässt sich der Brummschädel zähmen und vielleicht sogar der nächste Wasen- oder Wiesn-Besuch retten.
KI in Stuttgart: Roboter-Kim und Vogelschützer-Drohnen – so grün kann Künstliche Intelligenz sein

KI in Stuttgart Roboter-Kim und Vogelschützer-Drohnen – so grün kann Künstliche Intelligenz sein

Personalnot im Amt? Rotmilane in Gefahr? In Stuttgart könnte Künstliche Intelligenz drängende Probleme lösen.
Von Torsten Ströbele
Cannstatter Volksfest: 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise

Cannstatter Volksfest 500 Euro für eine Nacht im Hotel – zur Wasenzeit explodieren die Preise

Zur Wasenzeit schnellen die Hotelpreise in die Höhe. Wie rechtfertigt die Branche die enormen Schwankungen – und die teils extremen Ausreißer nach oben?
Von Lea Krug
Werbung mit „Stuttgarter Wasen“ ärgert Cannstatt

Debatte über Tradition „Ohne Cannstatt kein Volksfest“ – Namensstreit erhitzt die Gemüter

München hat die Wiesn, Cannstatt das Volksfest. Und der Wasen? So heißt nur der Platz, sagen die Traditionalisten. Emotionen kochen hoch, weil vom „Stuttgarter Wasen“ die Rede ist.
Von Uwe Bogen
Volkshochschule in Bad Cannstatt: Modern und großzügig: Der neue VHS-Standort – „Einzigartig in der Stadt“

Volkshochschule in Bad Cannstatt Modern und großzügig: Der neue VHS-Standort – „Einzigartig in der Stadt“

Im neuen VHS-Standort im Bildungszentrum Neckarpark in Bad Cannstatt sind jetzt die ersten Kurse losgegangen. Wir haben uns in den brandneuen Räumen umgesehen.
Von Theresa Schäfer
Fundstück in Stuttgart: Persönliche Grußnote – wofür eine Unbekannte Fritz Bauer dankt

Fundstück in Stuttgart Persönliche Grußnote – wofür eine Unbekannte Fritz Bauer dankt

Die Erinnerung an Fritz Bauer, den in Stuttgart geborenen großen Demokraten und Nazi-Jäger, lebt. Das zeigt eine Dankeskarte, die ein Spaziergänger jetzt entdeckte.
Von Jan Sellner
Kinder Kultfigur in US Satire-Show: Erst fassungslos, dann „größter Fan“ – John Oliver über Bernd das Brot

Kinder Kultfigur in US Satire-Show Erst fassungslos, dann „größter Fan“ – John Oliver über Bernd das Brot

US-Comedian John Oliver spricht in seiner Show nicht nur über Jimmy Kimmels Suspendierung, er widmet sich auch der deutschen Kultfigur Bernd das Brot – und outet sich als Fan.
Von Frederik Herrmann
52. Höfleswetzturnier: VfB-Star nimmt sich für Nachwuchskicker viel Zeit

52. Höfleswetzturnier VfB-Star nimmt sich für Nachwuchskicker viel Zeit

Bei dem traditionellen Eintagesturnier des Württembergischen Fußballverbandes sind 92 Mannschaften am Start. Finn Jeltsch ist der Stargast. Der Tag im Überblick.
Von Dominik Grill und Torsten Ströbele
Flughafen Stuttgart: Air France streicht Flüge von Stuttgart nach Paris

Flughafen Stuttgart Air France streicht Flüge von Stuttgart nach Paris

Ab Frühjahr gibt es keine Direktflüge mehr von Stuttgart nach Paris. Air France stellt die Verbindung ein – die Bahn gilt auf der Strecke längst als die schnellere Alternative.
Von Christian Milankovic
58 000 Stuttgarter sind einsam: Hohe Belastung bei 18 bis 27-Jährigen – Was die Stadt gegen Einsamkeit tut

58 000 Stuttgarter sind einsam Hohe Belastung bei 18 bis 27-Jährigen – Was die Stadt gegen Einsamkeit tut

Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. In Stuttgart reagieren Initiativen und Rathaus – mit Spaziergängen, Kampagnen und Strategien gegen Isolation.
Von Nina Ayerle
Weitere Artikel zu Stuttgart Hotel Gastronomie Dehoga Cannstatter Wasen
 