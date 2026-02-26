 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ärger um Gebührenerhöhung

Cannstatter Volksfest Ärger um Gebührenerhöhung

, aktualisiert am 26.02.2026 - 16:08 Uhr
Cannstatter Volksfest: Ärger um Gebührenerhöhung
1
Wer zahlt die Zeche beim Volksfest? Die Wirte fürchten zu hohe Gebühren. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Was müssen die Wirte künftig für ihre Zelte auf dem Wasen zahlen? Noch immer tobt der Streit und gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Am Freitagmorgen wird es ernst. Dann entscheiden die Stadträte darüber, in welcher Höhe die Gebühren der Wirte für die Feste auf dem Cannstatter Wasen steigen sollen. Noch immer gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie die Erhöhung ausfallen soll.

 

Volksfest-Wirte: 36 Prozent Erhöhung sind zu viel

Michael Wilhelmer baut das Schwabenbräu-Zelt beim Volksfest auf. Ihn und seine Kollegen ärgert der Zungenschlag, den die Debatte bekommen hat. Man wolle sich nicht verweigern. „Natürlich sehen wir die Lage, in der die Stadt ist“, sagt er, „und uns ist klar, dass jeder seinen Teil tragen muss.“ Doch sie finden, was die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart für die Wirte vorgesehen wird, sei zu hoch. Die Platzgebühren für das Volksfest und das Frühlingsfest sollen um 36 Prozent steigen. Damit würden laut Beratungsvorlage die Gesamtkosten für ein Zelt um vier Prozent steigen.

Unsere Empfehlung für Sie

Meinung im Video: Eintritt fürs Volksfest – eine Schnapsidee

Meinung im Video Eintritt fürs Volksfest – eine Schnapsidee

Die großen Feste sicher zu gestalten, kostet viel Geld. Wer soll das zahlen? Womöglich die Besucher über Eintrittsgelder?

Warum das nötig ist? Gestiegen sind die Auf- und Ausgaben für die Wache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), für Brand- und Anwohnerschutz und Sicherheit. Die Kosten für das DRK lagen 2019 beim Frühlingsfest bei 95.000 Euro, 2025 bei 356.000Euro. Die für Sicherheit stiegen von 486 .000 auf 615.000 Euro. Weder der Wirtschafts- noch der Finanzplan erlauben solche Defizite, sagt Kämmerer Thomas Fuhrmann. Das summiert sich auf ein Minus von 400.000 Euro in diesem Jahr.

Unsere Empfehlung für Sie

Cannstatter Volksfest: Wer zahlt die hohen Kosten: Die Wirte oder gibt es Eintritt für die Besucher?

Cannstatter Volksfest Wer zahlt die hohen Kosten: Die Wirte oder gibt es Eintritt für die Besucher?

Die Feste auf dem Wasen kosten die Stadt zu viel Geld. Deshalb müssen die Schausteller höhere Gebühren zahlen. Um den Beitrag der Wirte wird weiter gerungen.

Die Schausteller müssen bis zu 40 Prozent mehr Gebühren bezahlen. Fanden aber auch die Vorgehensweise zumindest diskutabel. „Wir waren mit den Erhöhungen nicht einverstanden“, sagt Schaustellervertreter Mark Roschmann, „das hat man nicht mit uns besprochen, nicht mal ansatzweise.“ Da wünscht er sich einen anderen Umgang. Und man könne durchaus auch mal darüber reden, ob alle Kosten denn auch so nötig wären. „Warum muss beim Öffnen des Platzes die gesamte Security-Mannschaft da sein?“, fragt er, anderswo würden tagsüber auch weit weniger Ordner reichen. Und wie Wilhelmer stört ihn auch der Ton der Diskussion. „Die Feste bringen Geld in die Stadt, sehr viel Geld“, sagt er, „Hotels, Einzelhandel, Taxifahrer und viele andere profitieren, aber im Gemeinderat wird so getan, als seien wir nur ein Kostenfaktor.“

Das Cannstatter Volksfest Foto: IMAGO/imagebroker

Auch Wilhelmer betont die Ausstrahlung des Frühlingsfestes und des Volksfestes und welch wichtige Rolle es für die Darstellung Stuttgarts spielt. Und dass daran die Brauereien und Wirte maßgeblich daran beteiligt seien. Wochenlang schon haben sie versucht, diese Botschaft den Stadträten nahezubringen. Und ihrerseits Vorschläge gemacht. Etwa jenen, die Gebühren im ersten Jahre auf 15 bis 20 Prozent zu steigern, und über drei Jahre hinweg anzuheben. Und nicht jetzt auf einen Schlag. „Dann können wir uns darauf einstellen“, denn so zahle man die Zeche doppelt. Was für die Veranstalterin und den ganzen Platz gelte, gelte für die Wirte in ihren Zelten schließlich auch. Auch sie müssen Jahr für Jahr strengere und damit teurere Auflagen der Sicherheit wegen erfüllen.

Der Mindestlohn steigt, Energie ist teuer, Lebensmittel dito, zudem noch die steigenden Platzgebühren, die Kalkulation ist anspruchsvoll geworden. Gerade für neue Betreiber heißt es , man brauche einen langen Atem bis man Geld verdiene. „Wir können die Kosten schon lange nicht mehr an die Gäste weitergeben“, sagt Wilhelmer, „wir wollen schließlich alle, dass das Volksfest familienfreundlich bleibt.“ Heißt, die Stadträte sollen noch mal in sich gehen, bevor sie an diesem Freitag entscheiden.

Weitere Themen

Ärgernis in Stuttgart-Möhringen: Lautlinger Weg bis April dicht: Unbekannte Leitungen sorgen für lange Sperrung

Ärgernis in Stuttgart-Möhringen Lautlinger Weg bis April dicht: Unbekannte Leitungen sorgen für lange Sperrung

Am Sindelbach in Möhringen wird für rund drei Millionen Euro ein Hochwasserschutzbecken errichtet. Die Arbeiten laufen jedoch nicht wie geplant, die Fertigstellung verzögert sich.
Von Sebastian Steegmüller
Diskussion vor Landtagswahl: Was ist Heimat für Stuttgarter? – San Francisco will kaum einer sein

Diskussion vor Landtagswahl Was ist Heimat für Stuttgarter? – San Francisco will kaum einer sein

Die Autorinnen Eva Menasse und Özge Inan leuchten mit Menschen aus Stuttgart aus, was Heimat ist.
Von Lisa Welzhofer
Aus für Familienunternehmen: Das Backparadies in Möhringen schließt

Aus für Familienunternehmen Das Backparadies in Möhringen schließt

In Möhringen ist „Das Backparadies“ eine Institution. Diesen Samstag schließt das beliebte Bäckereicafé ebenso wie die Filiale an der Vaihinger Straße. Was steckt dahinter?
Von Daniel Gräfe
Cannstatter Volksfest: Ärger um Gebührenerhöhung

Cannstatter Volksfest Ärger um Gebührenerhöhung

Was müssen die Wirte künftig für ihre Zelte auf dem Wasen zahlen? Noch immer tobt der Streit und gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
Von Frank Rothfuß
Flughafen Stuttgart: Bundespolizei nennt Grund für Einsatz und Sperrung am Flughafen

Flughafen Stuttgart Bundespolizei nennt Grund für Einsatz und Sperrung am Flughafen

Wegen eines Einsatzes der Bundespolizei wurden am Donnerstag Teile des Stuttgarter Flughafens geräumt. Nun ist auch der Grund bekannt.
Von Sebastian Winter
VfB gegen Celtic Glasgow: Fußball, wie er sein soll: Tausende Schotten feiern in Stuttgart

VfB gegen Celtic Glasgow Fußball, wie er sein soll: Tausende Schotten feiern in Stuttgart

Mehr als 3000 Anhänger von Celtic Glasgow haben am Donnerstag die Stuttgarter Innenstadt gefüllt – laut, fröhlich, friedlich. Und gemeinsam mit den VfB-Fans gefeiert.
Von Jürgen Bock
Stuttgart 21: Hermann: „Was bei Stuttgart 21 durchsickert, tritt auch ein“

Stuttgart 21 Hermann: „Was bei Stuttgart 21 durchsickert, tritt auch ein“

Nach neuen Hinweisen auf Verzögerungen bei S 21 reagiert das Projektumfeld alarmiert: Noch arbeitet die Bahn das Debakel auf, aber bei Land und Region ist die Geduld nicht unendlich.
Von Christian Milankovic
Nach Amtsgerichts-Urteil: „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Nach Amtsgerichts-Urteil „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Acht Monate Haft ohne Bewährung hatte das Amtsgericht gegen einen Ex-AfD-Bezirksbeirat verhängt. Nun geht der Prozess in eine neue Runde vor dem Landgericht.
Von Andreas Müller
Flughafen Stuttgart: Liveblog: Lage normalisiert sich – Reisende sollen sich über Flüge informieren

Flughafen Stuttgart Liveblog: Lage normalisiert sich – Reisende sollen sich über Flüge informieren

Ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen sorgt am Donnerstag für Aufregung. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen mit einem Liveblog.
Von Florian Dürr, Christian Milankovic, Matthias Kapaun, Philip Kearney
Veranstaltung in Stuttgart: Zwischen Familie und Lebenswerk: Spitzenköche geben Einblick ins Family Business

Veranstaltung in Stuttgart Zwischen Familie und Lebenswerk: Spitzenköche geben Einblick ins Family Business

Wie der Spagat zwischen Familie und Arbeit gelingt, wenn man gemeinsam ein Gastro-Unternehmen führt? Dazu gaben Spitzenköchinnen- und Köche beim Talk unserer Zeitung Einblicke.
Von Nina Scheffel
Weitere Artikel zu Stuttgart Video Cannstatter Wasen Schausteller
 
 