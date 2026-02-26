Cannstatter Volksfest Ärger um Gebührenerhöhung
Was müssen die Wirte künftig für ihre Zelte auf dem Wasen zahlen? Noch immer tobt der Streit und gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
Am Freitagmorgen wird es ernst. Dann entscheiden die Stadträte darüber, in welcher Höhe die Gebühren der Wirte für die Feste auf dem Cannstatter Wasen steigen sollen. Noch immer gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie die Erhöhung ausfallen soll.