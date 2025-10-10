Cannstatter Volksfest Auf dem Wasen verschwinden schlechte Google-Bewertungen
Bei mehreren Volksfestzelten sind Dutzende schlechter Google-Maps-Bewertungen verschwunden. Wer lässt löschen - und wie gehen die Wirte mit Kritik um?
Bei mehreren Volksfestzelten sind Dutzende schlechter Google-Maps-Bewertungen verschwunden. Wer lässt löschen - und wie gehen die Wirte mit Kritik um?
Was in Stuttgarter Gastrobetrieben hundertfach geschieht, macht auch vor dem Wasen nicht halt: Mehrere Dutzend schlechte Bewertungen, die Nutzer auf dem Kartendienst Google Maps für die Festzelte abgeben können, sind unmittelbar vor und während des diesjährigen Cannstatter Volksfests verschwunden. Das zeigt eine Datenauswertung unserer Redaktion.