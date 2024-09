Der Andrang war groß: An den ersten drei Tagen des Cannstatter Volksfestes kamen 850 000 Menschen auf den Wasen. Die Veranstalterin spricht von einem friedlichen Auftakt.

Frank Rothfuß 29.09.2024 - 16:37 Uhr

Polizei und Veranstalterin sind zufrieden mit dem ersten Volksfest-Wochenenden. Fassanstich am Freitag, Andrang am Samstag und Sonntag, zudem der Volksfest-Umzug; „sehr, sehr schön“ sei der Auftakt gewesen, sagt Marcus Christen, Abteilungsleiter der Volksfest-Veranstalterin in.Stuttgart.