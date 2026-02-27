Cannstatter Volksfest Gebühren für die Festzelte steigen
Um das Defizit der Veranstalterin von Frühlingsfest und Volksfest zu verringern, haben die Stadträte eine Erhöhung des Platzgeldes für die Zelte beschlossen.
Demokratie kann sehr mühsam sein. Das war am Freitag im Wirtschaftsausschuss der Stadt Stuttgart zu erleben. Das Ziel war eigentlich klar: Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart soll beim Frühlingsfest und Volksfest nicht drauflegen. Sprich, die Veranstaltungen sollen sich selbst tragen, kein Geld der Steuerzahler dafür nötig sein.