Cannstatter Volksfest: Historisches Volksfest vor dem Aus

Thomas Fuhrmann hat einen Arbeitsplatz, den es so nur im Schwäbischen gibt. Er ist als Wasenbürgermeister und als Kämmerer für das Sparen und für das Vergnügen zuständig. Und als solcher schlagen zwei Seelen in seiner Brust, wenn es um das Historische Volksfest geht. Eigentlich war das für das kommende Jahr auf dem Schlossplatz geplant, doch weil die Stadt dafür eine Million Euro beisteuern müsste, und gerade jede Ausgabe intensiv beäugt wird, sagt Fuhrmann: „Es sieht nicht gut aus!“

Der Flohzirkus war der Publikumsrenner beim Historischen Volksfest. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko Entscheiden, ob man sich das Historische Volksfest leisten will, müssen die Stadträte. Sie stellen im Herbst den Haushalt für die Jahre 2026 und 2027 auf, es ist ihr Königsrecht über die Ausgaben der Stadt zu entscheiden. Und weil man in den zuletzt fetten Jahren mit reichlich Gewerbesteuer sehr freigiebig war, muss man nun mit sinkender Gewerbesteuer wieder sparen. 600 Millionen Euro weniger kann man ausgeben als noch in diesem Jahr. Nun gehen alle schon mal vorsorglich auf die Barrikaden, die Kultur, der Sport, die Sozialverbände, der Tenor ist immer ähnlich: Natürlich seien die eigenen Projekte die wichtigsten und in jedem Falle weiter zu unterstützen.

Nun findet das Historische Volksfest nur alle vier Jahre statt, immer dann, wenn auf dem Wasen das Landwirtschaftliche Hauptfest parallel zum Volksfest aufgebaut wird. Das heißt, die nötige Million muss immer wieder neu beantragt werden. Streicht man nun laufenden Projekten das Geld, um zusätzliche Mittel zu haben? Das erfordert Mut. Nicht nur Fuhrmann glaubt, dass das ein schwieriges Unterfangen wird. Konkretes habe er noch nicht gehört, öffentlich positioniert hat sich noch niemand, doch in vertraulichen Gesprächen wird schon mal geraunt, man könne sich das Historische Volksfest nicht mehr leisten.

Wieviel da dran ist, vermag auch Wulf Wager nicht zu sagen. Das Historische Volksfest ist sein Baby, er hat es mit der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart 2018 aus der Taufe gehoben. Damals feierte das Volksfest seinen 200. Geburtstag und das Landwirtschaftliche Hauptfest seine 100. Auflage. Um diesem doppelten Jubiläum gerecht zu werden, zog das Volksfest erstmals in seiner Geschichte über den Neckar. Auf den Schlossplatz. Der Ableger in der Innenstadt war nicht nur dafür da, auf alten Karussells zu fahren, Gauklern zuzuschauen und Most zu trinken. Es erinnerte auch an die Wurzeln des Festes,das König Wilhelm I. 1818 gestiftet hat.

Schlimme Zeiten waren das. Die Kriege Napoleons hatten Württemberg verwüstet. Zigtausende Bauernburschen waren gefallen. 1815 brach dann auch noch der Vulkan Tambora in Indonesien aus, seine Asche verdunkelte den Himmel auch in Europa, im Jahr darauf schneite es in Württemberg im Juli, die Ernte verfaulte, die Menschen verhungerten. Zehntausende Schwaben flohen aus dem Land nach Russland und Amerika. 1816 kamen Wilhelm I. und Katharina an die Macht. Sie reformierten das Land und die Landwirtschaft, gründeten die Uni Hohenheim zur Fortbildung der Bauern, nie mehr sollten Menschen verhungern. Und das Königspaar stiftete 1818 das Volksfest auf dem Wasen aus Dankbarkeit, weil man endlich wieder zu essen hatte. Aber auch als Agrarmesse, auf der Neuheiten ausgetauscht wurden und gefachsimpelt wurde.

Die Resonanz war einhellig positiv

Das Historische Volksfest war so auch ein Kurs in Landesgeschichte. Und die Menschen kamen zuhauf, eine halbe Million, und liebten es. Und schrieben tausende Mails und Briefe ans Rathaus, alle lobend und mit der Bitte um Wiederholung. Denn gedacht war es als einmalige Sache. Doch weil die Begeisterung so groß war, entschied man sich, alle vier Jahre wieder mit dem Historischen Volksfest auf den Schlossplatz zu kommen. 2022 war es soweit. 600 000 Besucher waren da.

Und 2026? Da sucht Wager nun das Gespräch mit den Fraktionen und will werben für „eine ganz besondere Veranstaltung, die Stuttgart schmückt und Menschen anzieht, die sonst nicht aufs Volksfest gehen“. Familien und ältere Menschen, das war das Publikum,, das dort immer zu sehen war und Schlange stand vor dem Flohzirkus, der Schaubude und der Ausstellung des Hohenheimer Landwirtschaftsmuseums. Die Veranstaltung organisiert in.Stuttgart, Wager ist fürs Programm zuständig. Unisono sagen sie, im Herbst müsse eine Entscheidung fallen, um die Vorbereitungen treffen zu können.

Wie geht es weiter?

Wie diese ausfällt? Da halten sich alle bedeckt. Erst müsse man über die Silvesterfeier entscheiden, sagt eine Stadträtin. Kostenpunkt: Eine Million Euro. Übrigens, 2018 trugen Stadt und in.Stuttgart jeweils die Hälfte der Kosten. 2022 übernahm die Stadt die gesamte Million, weil man der Veranstaltungsgesellschaft nach den Corona-Jahren ohne Veranstaltung dies nicht auch noch aufbürden wolle. 2026 könnte man darüber zumindest wieder diskutieren. Und dann gibt es ja auch so manchen Akteur in der Stadt, der sich beteiligen könne. So zumindest die Hoffnung. Das wäre dann ganz im Sinne von Fuhrmann. Der dieser Tage auf dem Wasen den Wirten und Schaustellern versicherte, die Stadt werde ihre Feste zu schätzen und zu pflegen wissen. Ob das auch fürs Historische Volksfest gilt? Man darf gespannt sein.