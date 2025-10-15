Cannstatter Volksfest Verkehrschaos mit Hupkonzert: Stadt verteidigt Konzept
Das Volksfest ist vorbei, die Diskussion geht weiter: Besonders Taxifahrer haben ein abendliches Chaos rund um den Wasen beklagt. Wie soll die Verkehrsführung aussehen?
Nach dem Volksfest ist vor dem Frühlingsfest. Die Planungen bei der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart dafür laufen längst, selbst für das Volksfest im nächsten Jahr ist in diesen Tagen bereits Bewerbungsschluss für Schausteller. Und auch der Verkehr rund um den Wasen treibt so manchen Beteiligten weiter um.