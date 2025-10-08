Wilde Maus, Boxauto, Magenbrot – wie viel Geld lassen Familien eigentlich an einem Tag auf dem Cannstatter Wasen?
08.10.2025 - 15:58 Uhr
Eine Sache, die man an diesem Tag besonders oft hört, ist, dass es immer teurer werde. Familie Zipperlen hat nach einer Stunde auf dem Cannstatter Wasen schon 100 Euro ausgegeben – Boxauto, Wellenflug, dazu Essen und Trinken, da kommt einiges zusammen. Tochter Hailey hat aber keine Bedenken, was das Budget angeht: „Papa hat vorhin Geld abgehoben“, sagt die Sechsjährige.