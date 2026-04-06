Cannstatter Wasen Das Rätsel ist gelöst: Wann fand das erste Frühlingsfest statt?
Es war bisher im Dunkel der Geschichte verborgen: Doch beim Blick in die Zeitung fanden die Schausteller Erleuchtung: Das Frühlingsfest ist älter als gedacht.
Es war bisher im Dunkel der Geschichte verborgen: Doch beim Blick in die Zeitung fanden die Schausteller Erleuchtung: Das Frühlingsfest ist älter als gedacht.
Vermutungen und Hörensagen: Mehr wusste man bisher nicht über die Entstehung des Stuttgarter Frühlingsfestes und wann es erstmals auf dem Cannstatter Wasen stattfand. Doch nun hat der Deutsche Schaustellerbund sein Archiv durchforstet und die Zeitung „Komet“ digitalisiert. Dabei stieß man auch auf Erstaunliches zum Frühlingsfest.