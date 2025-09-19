Während die Wiesn am Samstag startet, steigt die Vorfreude in Bad Cannstatt. Da wie dort will DJ Robin einen neuen Hit landen. In München verärgern die Wasserpreise –und beim Volksfest?
19.09.2025 - 16:33 Uhr
Die Krüge hoch! Manche meinen, im Herbst beginnt die schönste Jahreszeit. Das Oktoberfest geht vorneweg, ist weltbekannt, glanzvoll und viel größer. Na und? Mit schwäbischem Stolz dürfen wir jedoch feststellen: Das Cannstatter Volksfest (Start an 26. September) ist gemütlicher, ehrlicher und familiärer. Was Dirndl und Lederhosen angeht, gibt es kaum noch Unterschiede. Bei den Preisen und bei den Öffnungszeiten aber können die Wirte und Schausteller am Neckar ganz klar punkten.