Unter der König-Karls-Brücke ist alles aufgeräumt – ein vermülltes Lager wurde aufgelöst. Sollte das Volksfest glänzen? Oder ist das eigentlich nicht selbstverständlich?
02.10.2025 - 15:51 Uhr
Sollen die Schattenseiten des Lebens in Stuttgart das Vergnügen auf dem Cannstatter Volksfest nicht stören? Recht blitzeblank präsentiert sich der Platz unter der König-Karls-Brücke am Rand des Wasens – doch ein Graffito an einem Pfeiler erweckt den Eindruck und erhebt den Vorwurf, die für Sicherheit und Sauberkeit zuständigen Behörden hätten die Szene der Wohnungslosen kurzfristig räumen lassen.