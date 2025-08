Cappuccino, Cold Brew und Co.: Das sind die besten Spots für Specialty Coffee in Stuttgart

Cappuccino, Flat White und Batch Brew (Filterkaffee) – Spezialitäten-Kaffee ist längst im Kessel angekommen und erfreut sich größter Beliebtheit. Denn eines steht fest: Coffee-Party hin oder her – es geht doch nichts über die gute, alte Kaffeepause.

Und dafür müssen nicht nur die verschiedenen Kaffee-Variationen und mittlerweile auch immer beliebter werdenden Matcha-Drinks schmecken, nein, auch das Ambiente muss passen. Denn so ein Kaffeeklatsch macht gleich mehr Spaß, wenn der Coffee-Spot cool, clean und trotzdem gemütlich daherkommt.

Und das Beste ist: Danach muss man in Stuttgart nicht lange suchen. Denn es gibt sie mittlerweile mehr als zahlreich, die Cafés, die Bock auf Bleiben machen. Gut für uns Coffee-Junkies!

Sauerteigbrote treffen auf Specialty Coffee

Zwei neue Spots in Zentrumsnähe erfreuen unsere Herzen und Bäuche gleichermaßen seit geraumer Zeit: Brotique und Suedlager. Und auch im Westen hat sich in letzter Zeit etwas in Sachen Kaffee getan. Here we go:

Bei der Brotique trifft Kaffee auf Kardamon Buns. Foto: Sinje Schächinger

Brotique

Die Brotique hat sich vergrößert und ist eigentlich bekannt für ihre leckeren Sauerteigkreationen. Nun gibt’s auch feinen Kaffee zum Kardamon-Bun – yummy! In coolem Ambiente, mit richtig viel Platz und Sitzmöglichkeiten.

Brotique, Olgastr. 54, Stuttgart-Mitte, Di-Sa 8-18 Uhr

Suedlager

Die Esslinger Rösterei, Lovely Lots, hat mit dem Suedlager nun endlich auch einen Coffee-Spot in Stuttgart (Süd). Und das bedeutet: Handverlesene Bohnen treffen auf Herzblut und Haltung, die schmeckt.

Lovely Lots Suedlager, Möhringer Str. 44B, Stuttgart-Süd, Mo-Sa 8-18 Uhr

Taraba/Taraba 2.0

Die Kriterien von einem Café, das Spezialitäten-Kaffee anbietet und ausschenkt, erfüllt im Kessel wohl kaum ein Spot so gut wie das Taraba. Gerade wurde mit dem Taraba 2.0 ein zweiter Standort in Bad Cannstatt eröffnet. Neben der Liebe für guten Kaffee und selbst gemachten Kuchen wird hier vor allem Entschleunigung groß geschrieben. Bald gibt’s eigene Röstungen – be prepared!

Taraba, Neckarstr. 216, Stuttgart-Ost, tägl. 10-17 Uhr

Taraba 2.0, König-Karl-Str. 44, Stuttgart-Bad Cannstatt, tägl. 10-17 Uhr

Fietsen

Stuttgarts erstes Fahrradcafé hat den Anspruch, immer wieder wechselnde Kaffeebohnen anbieten zu wollen. Gerade kommt die „Hausbohne“ wieder aus der Region, und zwar von Südhang Kaffee aus Tübingen. Ansonsten lautet die Devise im Fietsen: Hausgemachter Kuchen und feinste Kaffeekreationen laden ein zum optimalen Kaffee-/Fahrradstopp.

Fietsen, Silberburgstr. 84, Stuttgart-West, Di-Do 10-20.30, Sa+So 10-18 Uhr

Mókuska

Bei Mókuska im Stuttgarter Westen wird nicht nur selbst geröstet und das mit großer Leidenschaft, sondern auch an Kaffee-Meisterschaften teilgenommen, und das mit großem Erfolg. Beim Bestellen haben die Kaffee-Fans die Qual der Wahl – fruchtig oder kräftig – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Vom lässigen Hipster bis zur jungen Familie gönnt man sich hier gern mal ein Kaffeepäusle.

Mókuska, Johannesstr. 34, Stuttgart-West, Mo-Sa 8-18 Uhr

Wer übrigens nicht weiß, wie man „Mókuska“ oder „Condesa“ ausspricht, erfährt es in diesem Video:

Condesa/Café Jules

Der Café-Klassiker am Marienplatz darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Hier wärmen sich die Hipster an kalten Tagen die Hände am Cortado, hier kann man in stylischer Atmosphäre arbeiten, plaudern und es sich einfach gut gehen lassen. Zur Supersupply GmbH gehören neben dem Condesa auch die Jules Cafés, von denen eines nun auch am Stuttgarter Hauptbahnhof zu finden ist. Und seitdem geht Specialty Coffee endlich auch mit uns auf Reisen.

Condesa, Marienpl. 11, Stuttgart-Süd, Mo-Sa ab 9, So ab 10 Uhr

Café Jules, Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 6-20, Sa, 8-20, So 8-18 Uhr

Misch Misch

Wir bleiben in Süd. Wenige Meter vom Condesa entfernt, in der Tübinger Straße, befindet sich das hübsche Café Misch Misch. Hier wird zum gemütlichen Kaffeeplausch eingeladen – mit dem Duft von frischgebackenem Kuchen in der Nase. Lecker!

Misch Misch, Tübinger Str. 95, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 8-19, Sa 10-19 Uhr

Mana

Wir hüpfen kurz nach West, genauer in den besseren Westen der Stadt, an den Hölderlinplatz. Dort hat vor Kurzem Mana eröffnet und sich in Sachen Kaffee die besten Tipps, Tricks und Technik bei einer Schulung, powered by Misch Misch, gesichert.

Mana, Traubenstr. 45, Stuttgart-West, tägl. 8-16 Uhr

Lang – My best Espresso/BRT

Lang – My best Espresso beglückt das Lehenviertel seit 2020 mit Specialty Coffee. Die MBE-Bohnen werden in Florenz geröstet, von Menschen, die ihr Handwerk lieben. Besitzer Christof Nothacker bringt somit ein bisschen Italien nach Stuttgart – unter anderem auch in sein zweites Café BRT in Stuttgart-West.

Lang - My Best Espresso, Immenhofer Str. 38, Mo-Fr 8-18, Sa 9-17, So 10-17 Uhr

BRT, Breitscheidstr. 97, Stuttgart-West, Mo-Fr 8-19, Sa 9-19, So 10-18 Uhr

Café Da

Wer sich: „Wir lieben Specialty Coffee!“, auf die Fahnen schreibt, der muss auch abliefern. Und das macht das Café Da im Bohnenviertel. Die Röstungen kommen aus Berlin von Bonanza Coffee. Dazu werden hausgemachte, vegane und glutenfreie Leckereien serviert.

Café Da, Brennerstr. 29, Stuttgart-Mitte, Di-Do 12-18, Fr+Sa 10-18 Uhr

Abnorm Studio

Mit seinem „Abnorm Studio“ hat der Stuttgarter Daniel Cregan einen Raum für nachhaltiges Design und bewussten Konsum in Stuttgart geschaffen. Die Rede ist auch von Kaffee-Konsum, der hier tatsächlich sehr bewusst abläuft. Ohne Zucker, dafür mit Geschmack und das pur – einfach sitzen und genießen. Der Kaffee ist von Südhang aus Tübingen.

Abnorm Studio, Christophstr. 5, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-19 Uhr

Tatti/Gian Paolo e Marco

Mitten in der Stuttgarter Innenstadt ist das Tatti eine feste Anlaufstelle für ein Kaffeepäusle oder einen Sundowner. Der Kaffee, Style und das schöne Drumherum sorgen für Italian-Vibes und lassen die Italiensehnsucht vergessen. Was will man mehr?! Kein Wunder sind ständig tutti a Tatti. Ähnliches darf man vom und im Gian Paolo e Marco schräg gegenüber erwarten.

Tatti Stay & See, Pierre-Pflimlin-Pl. 3, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr ab 7.30, Sa ab 8, So ab 11 Uhr

Gian Paolo e Marco, Steinstr. 2, Stuttgart-Mitte, tägl. ab 9 Uhr

ConSafos

Das kleine Kaffee-Juwel am Joseph-Süß-Oppenheimer Platz, der endlich keine Baustelle mehr ist, ist nicht nur richtig gemütlich, sondern bietet auch noch leckeren Kaffee in cooler Atmosphäre. Unser Tipp im Sommer: Espresso-Tonic.

ConSafos, Königstr. 33, Stuttgart-Mitte, Mi-Fr 12-18, Sa 10-18, So 13-18 Uhr (im Sommer länger!)

Caffèbar

Die Caffè-Bar ist eine echte Kaffee-Institution im Kessel. Dabei versprüht sie täglich Dolce-Vita-Vibes vom feinsten. Vom Espresso an der Bar über Tramezzini und Cannoli bis hin zum Succo di Frutta gibt’s hier alles, was die Italiensehnsucht stillt. Dass dort bei so vielen Stuttgarter:innen Urlaubsfeeling aufkommt, verwundert kaum und freut die Betreiber ganz besonders.

Caffè-Bar, Torstr. 27, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 8-1, Do+Fr 8-2, Sa 9-3, So 12-0 Uhr

Moulu

Vor einigen Jahren hatte Erdal Cakir die Vision vom selbstgerösteten Kaffee, der in seinem Café Moulu nicht nur ausgeschenkt, sondern eben auch geröstet werden sollte. Pünktlich zum Zwölfjährigen wurde die eigene Rösterei 2019 Realität. Und das nicht irgendwo, sondern direkt nebenan.

Café Moulu, Senefelder Str. 58, Stuttgart-West, Mo-Fr 8-18, Sa 9-18, So 10-18 Uhr

Galerie Kernweine

Gemütlich, stylisch und urban – so lässt sich der Kaffee im Café-Bereich der Galerie Kernweine genießen. Direkt an der Tübinger Straße ist man dort nicht nur in Sachen Kunst bestens aufgehoben, sondern kann sich dort auch einen leckeren Cappuccino in einem Hinterhof, der geradezu „Dolce Vita“ schreit, schmecken lassen.

Galerie Kernweine, Cottastr. 4-6, Stuttgart-Süd, Di-Fr ab 15, Sa ab 10, So 10-18 Uhr (Breakfast Club am Wochenende 10-16 Uhr)

Schwarzmahler

Bei Schwarzmahler im Stuttgarter Osten kommen mindestens 80 Prozent des Kaffees aus direktem Handel aus Süd- und Mittelamerika. Nachhaltigkeit hat hier einen großen Stellenwert: Der Kaffee ist ausschließlich in aluminiumfreien Kraftpapier verpackt, hier wird kein Kaffee in Einwegbechern ausgeschenkt und die Milchalternativen sind preisgünstiger als Kuhmilch.

Schwarzmahler, Landhausstr. 154, Stuttgart-Ost, Mo 10-14, Mi+Fr 10-14+17-20, Sa 10-16 Uhr

Cafesitos

Jeden Samstag trifft sich die Szene der Stadt auch auf dem Stuttgarter Wochenmarkt, um dort ihr Obst und Gemüse einzukaufen. Da darf ein mit Latte-Art verzierter Cappuccino auf die Hand natürlich nicht fehlen. Gut, dass Cafecitos diese Lücke seit geraumer Zeit schließt – mit fairgehandeltem Kaffee aus Costa Rica und zwei eigenen Röstungen.

Cafecitos auf dem Stuttgarter Wochenmarkt, Schillerplatz (Rückseite Stiftskirche), Stuttgart-Mitte, Sa 7-13.30 Uhr