Im Zuge von Aktivitäten der Tuning- und Poserszene hat die Polizei ein illegales Autorennen gestoppt. Einer der Raser ist noch flüchtig.
04.04.2026 - 12:39 Uhr
Die Polizei hat am Freitagnachmittag auf der B313 bei Nürtingen ein illegales Autorennen gestoppt. Wie Polizei am Samstag mitteilte, waren auf der Bundesstraße zwei hochmotorisierte Autos beobachtet worden. Es handelte sich um einen Fiat 500 Abarth und einen Alfa Romeo Giulia Qadrifoglio, die kurzzeitig über 200 Stundenkilometer gefahren sein, bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer.