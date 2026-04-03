Am Karfreitag führte die Polizei beim „Car-Friday“ am Stuttgarter Fernsehturm Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden einige getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die Bilanz.

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Karfreitag im Rahmen der landesweiten Kontrollwochen gegen illegales Tuning Kontrollen im Bereich des Fernsehturms durchgeführt. Die Maßnahmen fanden nach Angaben der Polizei zwischen 12 und 19 Uhr statt. Am Abend zog die Polizei eine Bilanz ihres Kontrolltags: Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte der Verkehrspolizei 96 Fahrzeuge und 112 Personen genauer unter die Lupe.

Während sich der Großteil der Tuning-Fans laut Polizei an die gesetzlichen Vorgaben hielt, stellten die Beamten dennoch eine nennenswerte Anzahl an Verstößen fest. Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge beanstandet. Die festgestellten Mängel reichten nach Angaben der Polizei von nicht eingetragenen Rad-Reifen-Kombinationen bis hin zu unerlaubten Veränderungen an der Abgasanlage oder unerlaubten Leistungssteigerungen.

Bei acht Fahrzeugen waren die technischen Manipulationen laut Polizei so schwerwiegend, dass die Betriebserlaubnis sofort erlosch. Sechs Fahrzeuge wurden aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel noch vor Ort sichergestellt und abgeschleppt, damit technische Gutachten erstellt werden können.

Polizei wird auch über die Osterfeiertage Kontrollen durchführen

„Unser Ziel ist nicht die Schikane von Autoliebhabern, sondern die konsequente Bekämpfung von Gefahren im Straßenverkehr“, betonte Dimitrios Bastounis, Einsatzleiter und Tuning-Experte des Polizeipräsidiums Stuttgart. „Illegale Umbauten und übermäßiger Lärm haben auf Stuttgarts Straßen keinen Platz. Die Vorfälle der vergangenen Jahre zeigen deutlich, dass technischer Leichtsinn und Selbstinszenierung schwerwiegende, im Einzelfall auch tödliche Folgen haben können.“

Nach eigenen Angaben wird die Polizei Stuttgart auch über die Osterfeiertage hinaus verstärkt Präsenz zeigen und gezielte Kontrollen an bekannten Treffpunkten durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten.

Am Freitag hatten zahlreiche Angehörige der Szene den traditionellen Saisonstart für einen Ausflug zum Fernsehturm in Degerloch genutzt und ihre liebevoll getunten Fahrzeuge zur Schau gestellt.