Im ARD-Talk „Caren Miosga“ empört sich Martin Schulz (SPD) über US-Präsident Donald Trump – und sagt Dinge, die der Kanzler öffentlich nicht sagen dürfe, er selbst aber schon.
19.01.2026 - 07:39 Uhr
Am massivsten in seiner Empörung über US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntagabend in der Talkrunde von Caren Miosga der SPD-Politiker Martin Schulz, einst Präsident des EU-Parlamentes. Es ging um die Frage, ob mit Trumps Griff nach Grönland das Ende der Nato eingeläutet sei. Schulz’ Antwort legte das nahe, es sei die größte Krise der Nato, wenn ein Nato-Mitgliedsland dem anderen Gewalt androhe.