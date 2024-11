Der Zug mit dem radioaktiven Abfall aus der Wiederaufbereitung in La Hague ist am Mittwoch am ehemaligen AKW-Standort Philippsburg angekommen – begleitet von einer kleinen Gruppe Demonstranten und einem massiven Polizeiaufgebot.

Florian Dürr 20.11.2024 - 17:20 Uhr

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 hat Herbert Würth zum Atomgegner gemacht. „So geht es nicht weiter“, habe er sich damals gesagt, berichtet der 69-Jährige am Mittwochmittag am Bahnhof in Philippsburg (Kreis Karlsruhe). Hier, 38 Jahre nach Tschernobyl, trifft in wenigen Stunden ein Zug aus Frankreich mit hochradioaktivem Atommüll ein. Vier Castor-Behälter sollen am Standort des ehemaligen Kernkraftswerks im dortigen Zwischenlager eingelagert werden. Dazu ist Deutschland völkerrechtlich verpflichtet. Denn der strahlende Abfall kommt aus der Wiederaufbereitung im französischen La Hague, der Müll stammt also ursprünglich aus deutschen Atomkraftwerken.