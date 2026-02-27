Schottische Fußballfans sind bekannt für ihre Sanges- und Trinkfreudigkeit. Die Anhänger von Celtic Glasgow machten da in Stuttgart keine Ausnahme.
27.02.2026 - 10:36 Uhr
Es war ja im besten Sinne zu erwarten gewesen. Schottische Fußballfans in Stuttgart, das passt. Die EM 2024 taugt dafür als leuchtendes Beispiel, als zehntausende sanges- und trinkfreudige Schotten die Landeshauptstadt enterten und für eine fantastische Stimmung in der Stadt und im Stadion sorgten. Nun, Ende Februar 2025, geriet die Nummer mit dem Europa-League-Spiel von Celtic Glasgow beim VfB Stuttgart (1:0) naturgemäß etwas kleiner.