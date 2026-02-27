Schottische Fußballfans sind bekannt für ihre Sanges- und Trinkfreudigkeit. Die Anhänger von Celtic Glasgow machten da in Stuttgart keine Ausnahme.

Sport: Marco Seliger (sem)

Es war ja im besten Sinne zu erwarten gewesen. Schottische Fußballfans in Stuttgart, das passt. Die EM 2024 taugt dafür als leuchtendes Beispiel, als zehntausende sanges- und trinkfreudige Schotten die Landeshauptstadt enterten und für eine fantastische Stimmung in der Stadt und im Stadion sorgten. Nun, Ende Februar 2025, geriet die Nummer mit dem Europa-League-Spiel von Celtic Glasgow beim VfB Stuttgart (1:0) naturgemäß etwas kleiner.

 

Aber auch da lässt sich sagen: Alles friedlich und alles stimmungsvoll – auch wenn „nur“ etwas mehr als die 3000 Fans, die Tickets für das Play-off-Rückspiel am Donnerstagabend hatten, in der Stadt waren. Die City aber war geprägt von freundlichen Begegnungen, lauten Gesängen und vielen Verbrüderungsszenen zwischen VfB-Fans und den Celtic-Anhängern.

Ebenso im Stadion, wo es nach dem Spiel über den Zaun des Gästeblocks sogar zu einem Trikottausch kam - und wo die Anhänger der Grün-Weißen aus dem Gästeblock heraus erwartungsgemäß für eine fantastische Stimmung sorgten.

Kurzum: Die Celtic-Fans hinterließen einen tollen Eindruck. Und dürfen, wenn es nach der Stadt Stuttgart, ihren Kneipen, Bars und Biergärten geht, gerne wiederkommen. Womöglich ja schon in der nächsten Europapokal-Saison, wer weiß.