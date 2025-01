Der Stuttgarter Elektronikkonzern nutzt künstliche Intelligenz nicht nur fürs Auto. Auch Eltern kleiner Kinder sollen von der Technologie profitieren. Ein neues Kinderbett soll Babys zum Beispiel automatisch in den Schlaf wiegen.

Klaus Köster 10.01.2025 - 11:35 Uhr

Der Stuttgarter Bosch-Konzern will sein Know-how bei der Künstlichen Intelligenz (KI) breit anwenden und hat jetzt bei der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ein Intelligentes Kinderbett vorgestellt. Dieses soll fähig sein, Neugeborene, die schlecht einschlafen, automatisiert in den Schlaf zu wiegen.