Was zum Absturz des Flugzeugs der Unternehmer-Familie aus Bad Rappenau in Namibia führte, ist weiter unbekannt. Drei Leichen wurden bislang geborgen, doch von der Frau fehlt jede Spur.
15.05.2026 - 07:52 Uhr
Auf der Suche nach der Ursache für einen Flugzeugabsturz mit drei toten deutschen Urlaubern dämpfen die namibischen Behörden die Erwartungen auf ein rasches Ergebnis. Es könne noch nicht gesagt werden, wann die am Montag eingeleitete Untersuchung abgeschlossen sei, sagte Philippine Lundama, die amtierende Direktorin der Behörde für die Untersuchung von Flugunfällen. Unterdessen berichtete ein Polizeisprecher, dass die Suche nach der Leiche der Frau der Familie andauert.