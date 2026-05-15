Was zum Absturz des Flugzeugs der Unternehmer-Familie aus Bad Rappenau in Namibia führte, ist weiter unbekannt. Drei Leichen wurden bislang geborgen, doch von der Frau fehlt jede Spur.

Auf der Suche nach der Ursache für einen Flugzeugabsturz mit drei toten deutschen Urlaubern dämpfen die namibischen Behörden die Erwartungen auf ein rasches Ergebnis. Es könne noch nicht gesagt werden, wann die am Montag eingeleitete Untersuchung abgeschlossen sei, sagte Philippine Lundama, die amtierende Direktorin der Behörde für die Untersuchung von Flugunfällen. Unterdessen berichtete ein Polizeisprecher, dass die Suche nach der Leiche der Frau der Familie andauert.

Zu den Opfern gehören die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und der gemeinsame Sohn Henry. Das teilte die Dieter Schwarz Stiftung mit. Die sterblichen Überreste des Piloten und der beiden männlichen Mitglieder der Unternehmer-Familie aus dem baden-württembergischen Bad Rappenau seien in ein Krankenhaus der Region gebracht worden und sollten nach Windhuk überführt werden, wo Rechtsmediziner die Obduktion vornehmen sollten, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche von Silke Lohmiller sei dagegen noch nicht gefunden worden.

Bei dem Absturz des Kleinflugzeugs am Sonntag waren alle vier Menschen an Bord nach Angaben der Behörden ums Leben gekommen. Das Paar hatte in der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören, über Jahrzehnte verantwortungsvolle Positionen inne und war eng mit Inhaber Dieter Schwarz verbunden. Auch der Sohn des Paares wurde bei dem Absturz getötet.

Trümmerteile in der Wüste gefunden

Sollte die namibische Behörde innerhalb von zwölf Monaten keine Ergebnisse der Untersuchung erhalten haben, werde ein Zwischenbericht veröffentlicht, sagte Direktor Lundama. Zunächst solle festgestellt werden, ob die Cessna 210 einen Flugschreiber an Bord hatte und ob dieser gefunden wurde.

Ersten Informationen zufolge hatte das Flugzeug, das am Sonntag von der namibischen Hauptstadt Windhuk gestartet war, keinen Kontakt zur Flugsicherung aufgenommen. Der Kleinflieger sollte etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen, erreichte aber nie sein Ziel. Die Trümmerteile hatte ein Suchflugzeug am Montag etwa zwei Kilometer von der Ortschaft Hammerstein in der Region Hardap gefunden.

Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören.

# - Sanddünen in Sossusvlei